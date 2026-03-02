मिडिल ईस्ट संकट: अबू धाबी बीएपीएस मंदिर 9 मार्च तक बंद रहेगा

पोस्ट में आगे बताया गया कि इस दौरान स्वामी मंदिर के अंदर शांति, सुरक्षा और सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। हम सभी से विनम्रतापूर्वक गुजारिश करते हैं कि शांत रहें, अफवाहों से बचें, जहां सलाह दी जाए वहां घर के अंदर रहें, और सरकारी चैनलों के जरिए शेयर की गई सुरक्षा गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करें। हम अपने देश के लिए सद्भाव और ताकत की प्रार्थना करते हैं, और आगे के अपडेट ज़रूरत के हिसाब से शेयर किए जाएँगे। आइए हम विश्वास, ज़िम्मेदारी और भरोसे में एकजुट रहें।