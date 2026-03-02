मुंबई पुलिस ने 42 साल से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार

मुंबई पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भायखला पुलिस स्टेशन में वर्ष 1984 में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया था। उस समय शिकायतकर्ता सदानंद शेट्टी पर चाकू से हमला किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी को जमानत मिल गई थी लेकिन जमानत पर रिहा होने के बाद वह फरार हो गया। अदालत में पेश न होने के कारण उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था।