मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी होली की शुभकामनाएं, बोले- बच्चों की स्कूली परीक्षाओं का भी रखें ध्यान

सीएम ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में वह पुलिस थानों का आकस्मिक निरीक्षण करेंगे। पुलिस थानों को उनके कामकाज और जनता की प्रतिक्रिया के आधार पर ग्रेड दिया जाएगा। कानून और व्यवस्था के लिए किए गए सभी कार्य पूरी तरह पारदर्शी होने चाहिए। चल रही परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, अधिकारियों को सभी परीक्षा केंद्रों और छात्रावासों की निगरानी करने के निर्देश दिए गए।