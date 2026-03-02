मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव उमरैन महफूज रहमानी ने खामेनेई की मौत पर जताया आक्रोश

उन्होंने कहा कि ऐसे कृत्यों की खुलेआम निंदा होनी चाहिए। दुनिया शांति चाहती है, युद्ध नहीं। सच्ची शांति और सुकून लोगों के अपनी सीमाओं में रहने में निहित है। अमेरिका-इजरायल की मनमानी कार्रवाई और ईरान पर उनका हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि खामेनेई की मौत इस्लाम के लिए बड़ा सदमा है। ये बात हमेशा याद रखी जाए कि खामेनेई ने बहादुरी के साथ अपनी जान दी है और ये पैगाम देकर गए है कि किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए।