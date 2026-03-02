यादों में गुलाम मुस्तफा खान: लता से रहमान तक, उस्ताद के सुरों में ढली पीढ़ियां

शास्त्रीय संगीत की दुनिया में अक्सर यह हिचक रहती थी कि फिल्मों में गाना चाहिए या नहीं, लेकिन खान साहब ने इस दीवार को गिराया। 1981 की फिल्म उमराव जान में उनकी गाई 'रागमाला' आज भी संगीत प्रेमियों के लिए एक पाठशाला है। जब वे "प्रथम धर ध्यान…" से "दर्शन देहो शंकर महादेव…" तक रागों की माला पिरोते हैं, तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। संगीतकार खय्याम और निर्देशक मुजफ्फर अली अक्सर कहते थे कि उस दौर की आत्मा खान साहब की आवाज में बसती थी।