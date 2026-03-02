राज्यसभा सीट को लेकर बातचीत में कोई गतिरोध नहीं, संपर्क में सभी पार्टियां: आदित्य ठाकरे

मुंबई, 2 मार्च (आईएएनएस)। महाराष्ट्र में एक राज्यसभा सीट को लेकर महा विकास आघाड़ी के बीच टकराव देखने को मिल रहा है। एनसीपी का कहना है कि शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, तो वहीं शिवसेना ने भी इस सीट से समझौता करने से इनकार किया है। अब इस पर शिवसेना (यूबीटी) के नेता आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है।