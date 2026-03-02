लखनऊ में जारी विरोध प्रदर्शन पर ओपी राजभर का बयान, खामेनेई के चाहने वालों में है गुस्सा

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा है कि यह हिंदू राष्ट्र है। यहां 90 फीसदी हिंदू रहते हैं। यहां पहले हिंदुओं को ही देखा जाएगा, फिर बाकी लोगों को गिना जाएगा। 15 मिनट में पुलिस हटाने की बात असदुद्दीन ओवैसी के भाई करते हैं। अगर 5 मिनट के लिए पुलिस हटा दे तो पाकिस्तान में बैठे इनके अब्बा को भी पता चल जाएगा कि हम कौन हैं? नितेश राणे के इस बयान पर ओपी राजभर ने कहा कि अब वे अनर्गल और बेतुकी बातें कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि इस तरह की बयानबाजी केवल विवाद और अफवाह फैलाने का काम करती है और इससे कुछ हल नहीं होता।