वैध मतदाता के वोट कटे तो चुनाव नहीं होने देंगे: शुभंकर सरकार
कोलकाता, 2 मार्च (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने दावा किया है कि अगर वैध मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा, तो हम लोग चुनाव नहीं होने देंगे।
बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 60 लाख से ज्यादा वोट काटे गए हैं। एसआईआर को लेकर जहां टीएमसी प्रमुख लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर हावी रही हैं, अब इस कड़ी में कांग्रेस भी कूद पड़ी है। कांग्रेस का दावा है कि चुनाव आयोग साजिश के तहत भाजपा को बंगाल की सत्ता में लाना चाहती है।
कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि अगर असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, तो आम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। यह तरीका नहीं हो सकता। इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में, असली वोटरों को वोट देने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद चुनाव होगा, जो जीतेगा सो हारेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक साजिश के तहत एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है; हम लोग उसके खिलाफ हैं।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि अगर वोटर लिस्ट से वैध मतदाता को हटाया जाएगा तो कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरेगी। पार्टी गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाएगी और इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। हमने चुनाव आयोग से साफ कहा है कि सभी लोग ऐसी मतदाता सूची चाहते हैं जिसमें कोई भी गलती नहीं हो। इसके लिए चुनाव आयोग को जितना समय चाहिए, उतना समय लेना चाहिए था।
आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा और टीएमसी दोनों वोट की चोरी करते हैं। अंतर बस इतना है कि एक गुंडे-बदमाशों के दम पर वोट चोरी करता है, जबकि दूसरा चुनाव आयोग के सहारे करता है। ऐसे में अगर एक दिन में वोट पड़ेगा, तो उन्हें मुश्किल होगी।
बता दें कि इस साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां टीएमसी सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं भाजपा परिवर्तन यात्रा के माध्यम से जन-जन तक पहुंच रही है।
--आईएएनएस
