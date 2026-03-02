वैध मतदाता के वोट कटे तो चुनाव नहीं होने देंगे: शुभंकर सरकार

कोलकाता में आईएएनएस से बातचीत में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने कहा कि अगर असली वोटरों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होंगे, तो आम लोग चुनाव नहीं होने देंगे। यह तरीका नहीं हो सकता। इसे लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र में, असली वोटरों को वोट देने की इजाजत होनी चाहिए। उसके बाद चुनाव होगा, जो जीतेगा सो हारेगा। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग एक साजिश के तहत एक राजनीतिक दल को सत्ता में लाने की कोशिश कर रही है; हम लोग उसके खिलाफ हैं।