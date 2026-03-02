शंकर महादेवन: कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से लेकर सुरों के सरताज बनने का सफर, बिना सांस लिए गया था पहला गाना

'ब्रेथलेस' हिंदी म्यूजिक इंडस्ट्री में सिंगर के करियर का पहला गाना था, जिसे अभिनेता ने बिना ठहराव के और सांस लिए बिना रिकॉर्ड किया था। यह गाना लोगों के बीच काफी पॉपुलर हुआ और इस गाने के लिए उन्हें स्क्रीन अवार्ड्स में बेस्ट नॉन-फिल्म एल्बम के खिताब से नवाजा गया। 'ब्रेथलेस' हिट होते ही फिल्मों के ऑफर भी आने लगे। पहली बार उन्होंने सलमान खान की फिल्म 'दस' के लिए गाने गाए, हालांकि शंकर, एहसान और लॉय के बिना अधूरे हैं। तीनों की तिकड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कई गानों का म्यूजिक, गीत लिखे और गाए हैं। ये तिगड़ी एक बैंड के रूप में काम करती है और आज भी मिलकर नए-नए म्यूजिक बनाती है।