सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर सीएम योगी और पुष्कर सिंह धामी समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने 'एक्स' पोस्ट में लिखा, "देश की प्रथम महिला राज्यपाल, सुप्रसिद्ध कवयित्री, महान स्वतंत्रता सेनानी, प्रखर वक्ता व 'भारत कोकिला' के नाम से विख्यात सरोजिनी नायडू की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनका अमूल्य योगदान, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उनके अथक प्रयास और उनकी ओजस्वी कविताएं सदैव राष्ट्र को प्रेरित करती रहेंगी। उनका संपूर्ण जीवन साहस, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का अनुपम उदाहरण है।"