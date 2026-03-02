सलीम मर्चेंट: पिता से प्रेरित होकर सीखा संगीत, फिल्मों से लेकर फीफा विश्व कप का एंथम तक किया कंपोज

3 मार्च को मुंबई में जन्मे सलीम मर्चेंट को बचपन से ही परिवार में संगीतमय माहौल मिला। उनके पिता खुद एक संगीतकार और कीबोर्ड वादक थे, जिन्हें उन्होंने बचपन से गाते और कीबोर्ड को बजाते हुए देखा। संगीतकार के पिता ही उनके जीवन की प्रेरणा थे, जिन्हें देखकर संगीत को समझने और जानने की इच्छा जागृत हुई थी। सलीम ने खुद इंटरव्यू में खुलासा करते हुए कहा था, "मैंने हमेशा पिता के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। मेरे जीवन में संगीत की शुरुआत बहुत पहले ही हो गई थी क्योंकि मैं हमेशा अपने पिता को देखता रहता था।"