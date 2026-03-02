सीएम नीतीश ने सैदपुर-बाकरगंज भूमिगत नाला और सड़क निर्माण कार्य में तेजी का दिया निर्देश

इसके बाद मुख्यमंत्री ने बाकरगंज भूमिगत नाला निर्माण के साथ-साथ सड़क निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम नीतीश ने इस कार्य को तेजी और बेहतर ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। इसके पूर्ण होने से इस क्षेत्र में जल निकासी बेहतर होगी और जलजमाव की समस्या नहीं रहेगी। नाले के ऊपर सड़क बनने से इस क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा। बाकरगंज नाला पटना शहर के भीतरी हिस्से में स्थित एक मुख्य ड्रेनेज (नाला) है। यह नाला शहर के कई भागों, बाजारों एवं आवासीय इलाकों के बीच से गुजरता है। वर्षा के समय जल निकासी के लिए यह एक अहम मार्ग है। इस परियोजना के तहत लगभग 1.4 किलोमीटर लंबी सड़क नाले के ऊपर बनाई जा रही है जिससे ट्रैफिक और जल निकासी दोनों बेहतर होंगे।