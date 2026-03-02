हरियाणा: सीएम नायब सिंह सैनी ने पेश किया 2.23 करोड़ रुपए का बजट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर फोकस

सिख पगड़ी पहनकर बजट भाषण देते हुए सीएम सैनी ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के लिए पूंजी निवेश बढ़ाने पर जोर दिया। इस बार बजट में पूंजीगत व्यय के लिए 28,205 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है, जो कुल बजट का 12.6 प्रतिशत है, जबकि प्रभावी पूंजीगत व्यय 35,216 करोड़ रुपए (कुल बजट का 15.7 प्रतिशत) है। यह 2025-26 के 27,650 करोड़ रुपए (कुल बजट का 13.6 प्रतिशत) से अधिक है।