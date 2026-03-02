हर 4 में से 1 स्तन कैंसर मरीज में खानदानी जीन का असरः आईआईटी की रिसर्च

आईआईटी की इस रिसर्च का कहना है कि अगर किसी मरीज में खानदानी जीन वैरिएशन मिलता है तो उसके भाई-बहन, बच्चे और दूसरे रिश्तेदारों में भी वही जोखिम हो सकता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक ऐसे में परिवार के बाकी लोगों की समय रहते जांच की जा सकती है। जल्दी पहचान होने पर इस कैंसर को शुरुआती चरण में पकड़ा जा सकता है। कुछ मामलों में निवारक इलाज या निगरानी भी शुरू की जा सकती है। यानी यह सिर्फ मरीज की नहीं, पूरे परिवार की सेहत से जुड़ा मामला है।