हवाई सेवा बंद होने से राजस्थान के लोग दुबई में फंसे, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद
जयपुर, 2 मार्च (आईएएनएस)। ईरान पर इजरायल-अमेरिका के हवाई हमलों के बाद मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच, खाड़ी क्षेत्र के कुछ हिस्सों के लिए उड़ान सेवाएं बाधित हो गई हैं। कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, जिससे राजस्थान के कई लोग दुबई और अबू धाबी में फंस गए हैं।
राजस्थान के डीग जिले से ज्योतिषियों का एक समूह 28 फरवरी को दुबई में एक ज्योतिष सम्मेलन में भाग लेने के लिए गया था। उन्हें 1 मार्च को भारत लौटना था, लेकिन अचानक हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगने के कारण उनकी उड़ानें रद्द हो गईं। फंसे हुए लोगों में डीग के ज्योतिषी रंगनाथ शर्मा भी शामिल हैं, जो दुबई में ही हैं।
वहीं जयपुर से दुबई, अबू धाबी और शारजाह जाने वाली उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही, जयपुर हवाई अड्डे ने खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक चेतावनी जारी की है।
अचानक हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण उड़ानें रद्द होने से जोधपुर, कोटा और सीकर के 100 से अधिक छात्र और अन्य निवासी फंसे हुए हैं। कुछ यात्रियों ने बताया कि उड़ानें रद्द होने की घोषणा के बाद उन्हें हवाई अड्डे से पास के होटलों में पहुंचाया गया।
कुछ फंसे हुए छात्रों ने दावा किया कि उन्होंने दुबई और अबू धाबी हवाई अड्डों के पास विस्फोटों की आवाज सुनाई दे रही है, जिससे हम लोगों को डर लग रहा है।
दुबई के एकेडमी एजुकेशनल जोन में रह रहे कोटा के छात्र सिद्धार्थ जैन ने बताया कि उनके हॉस्टल के पास एक मिसाइल गिरी थी। उन्होंने अपने परिवार को तस्वीरें और वीडियो भेजे, जिनमें उन्होंने बताया कि रुक-रुक कर धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही थीं।
कोटा की एक अन्य छात्रा, तान्या, कनाडा से भारत लौटते समय अबू धाबी में फंस गई है।
जोधपुर से आए लगभग 120 तीर्थयात्री अबू धाबी में फंसे हुए हैं। वे बड़ा रामद्वारा सुरसागर के संत अमृतराम महाराज की ओर से 24 से 28 फरवरी तक आयोजित धार्मिक प्रवचन (कथा) में भाग लेने के लिए दुबई गए थे। कथा के समापन के बाद, यह समूह शनिवार को अबू धाबी हवाई अड्डे पर पहुंचा, जहां उन्हें सूचित किया गया कि उनकी वापसी की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय विदेश मंत्रालय से उनकी सुरक्षित देश वापसी सुनिश्चित करने का आग्रह किया।
उन्होंने कहा, "रामप्रसाद महाराज के रामस्नेही संप्रदाय के मनोहर दास और अमृतराम, जो लगभग 120 श्रद्धालुओं के साथ जोधपुर से दुबई में धार्मिक प्रवचन देने गए थे, वहां अचानक युद्ध छिड़ने के कारण खाड़ी देशों में फंस गए हैं। यह खबर बेहद चिंताजनक है। ऐसे हालात में उनकी स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। आधी रात के आसपास सूचना मिलते ही मैंने मनोहर दास महाराज से वहां की स्थिति के बारे में बात की। मैंने स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय के सदस्यों से भी बात की है। यह राहत की बात है कि वहां रहने वाले मारवाड़ी समुदाय ने उन सभी को समर्थन और सहायता प्रदान की है। मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।”
जोधपुर के व्यवसायी गजेंद्र माहिया, जो 23 फरवरी को दोस्तों के साथ दुबई गए थे, रविवार को उनकी निर्धारित वापसी उड़ान रद्द होने के बाद वहीं फंस गए हैं। सभी फंसे हुए यात्रियों ने भारत सरकार से सुरक्षित निकासी के लिए अपील की है।
प्रभावित यात्री उड़ानों के पुनः शुरू होने और निकासी व्यवस्था के संबंध में आगे की घोषणाओं का इंतजार कर रहे हैं और अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
इसी बीच, अजमेर में शिया समुदाय के सदस्यों ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामेनेई की मौत के बाद एक जुलूस निकाला। जुलूस में शामिल लोगों ने काले रंग की पट्टियां बांधीं और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए।
--आईएएनएस
एसएके/एएस