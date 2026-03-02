हवाई सेवा बंद होने से राजस्थान के लोग दुबई में फंसे, परिजनों ने सरकार से मांगी मदद

उन्होंने कहा, "रामप्रसाद महाराज के रामस्नेही संप्रदाय के मनोहर दास और अमृतराम, जो लगभग 120 श्रद्धालुओं के साथ जोधपुर से दुबई में धार्मिक प्रवचन देने गए थे, वहां अचानक युद्ध छिड़ने के कारण खाड़ी देशों में फंस गए हैं। यह खबर बेहद चिंताजनक है। ऐसे हालात में उनकी स्थिति की गंभीरता को समझा जा सकता है। आधी रात के आसपास सूचना मिलते ही मैंने मनोहर दास महाराज से वहां की स्थिति के बारे में बात की। मैंने स्थानीय प्रवासी मारवाड़ी समुदाय के सदस्यों से भी बात की है। यह राहत की बात है कि वहां रहने वाले मारवाड़ी समुदाय ने उन सभी को समर्थन और सहायता प्रदान की है। मैं भारत सरकार के विदेश मंत्रालय से विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए।”