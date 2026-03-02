3 मार्च का पंचांग: पूर्णिमा पर विजय मुहूर्त, नोट कर लें अमृत और राहुकाल

मंगलवार को शुभ मुहूर्त के साथ अशुभ समय का विचार भी जरूरी है। राहुकाल – दोपहर 3 बजकर 28 मिनट से 4 बजकर 55 मिनट तक रहेगा। यमगंड सुबह 9 बजकर 39 मिनट से 11 बजकर 6 मिनट तक और गुलिक काल – दोपहर 12 बजकर 33 मिनट से 2 बजे तक रहेगा। वहीं, दुर्मुहूर्त – सुबह 9 बजकर 4 मिनट से 9 बजकर 50 मिनट तक और आडिल योग, गण्ड मूल – सुबह 6 बजकर 44 मिनट से 7 बजकर 31 मिनट तक है। वर्ज्य – दोपहर 3 बजकर 34 मिनट से 5 बजकर 10 मिनट तक है।