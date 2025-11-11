NewsGram Hindi
Bihar Assembly Election 2025 LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 60.4% मतदान
दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
Summary
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दूसरे चरण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं खास तौर पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) में इस प्रक्रिया के लागू होने को लेकर दायर की गई हैं।