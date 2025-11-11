बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ग्राफ़िक, जिसमें 'दूसरे चरण का मतदान आज: 122 सीटें, कुल सीटें = 243' दिखाया गया है। इसमें प्रमुख राजनीतिक हस्तियाँ और बिहार का लाल नक्शा दिखाया गया है, साथ ही 'न्यूज़ग्राम.कॉम पर पूर्ण मतदान कवरेज' और अग्रभूमि में एक व्यक्ति वोट डालता हुआ दिखाया गया है। इसका लहजा सूचनात्मक और राजनीतिक है।
दूसरे चरण में कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। CEO Bihar
Bihar Assembly Election 2025 LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 60.4% मतदान

दूसरे चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जिसमें कुल 1,302 उम्मीदवार मैदान में हैं और 3.7 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे।
