Bihar Assembly Election 2025 LIVE: बिहार में दोपहर 3 बजे तक 60.4% मतदान

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देशभर में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न (SIR) के दूसरे चरण को लेकर दाखिल याचिकाओं पर चुनाव आयोग (ECI) को नोटिस जारी किया है। ये याचिकाएं खास तौर पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) और तमिलनाडु (Tamil Nadu) में इस प्रक्रिया के लागू होने को लेकर दायर की गई हैं।