शबाना आज़मी
शबाना आज़मी हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने अब तक लगभग 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है।
ज़मीन पर बैठकर खाना खाने के लिए मजबूर हुई थीं शबाना आज़मी !

शबाना आज़मी कौन हैं ?

शबाना आज़मी (Shabana Azmi) हिंदी सिनेमा की प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं। उन्होंने अब तक लगभग 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है। 70 के दशक में फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने वाली शबाना आज़मी आज भी सक्रिय हैं। हाल ही में वह "डब्बा कार्टेल" सीरीज़ में नज़र आई थीं। उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए पाँच बार राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल जीता है। उनकी कई हिट फिल्मों में अंकुर (1974), निशांत (1975), अर्थ (1982), मंडी (1983) और गॉडमदर (1999) शामिल हैं।

