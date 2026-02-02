बजट 2026: टेक्नोलॉजी से लेकर हेल्थ सेक्टर तक...निर्मला सीतारमण के भाषण की 11 बड़ी घोषणाएं

करोड़ों देशवासियों के इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुईं। आज संसद में देश का बही खाता खुला और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने 1 फरवरी 2026 को वित्त वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। ये पल एक ऐतिहासिक था क्योंकि निर्मला सीतारमण ने बतौर वित्तमंत्री लगातार अपना 9वां बजट पेश किया। ऐसा करके उन्होंने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान भी स्थापित किया।