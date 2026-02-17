नागालैंड में हिंदू-साधू संतों के प्रवेश पर रोक! जवाहर लाल नेहरू ने क्यों लिया था ये फैसला? जानें पूरा सच

भारत के उत्तर-पूर्व का हिस्सा काफी संवेदनशील हिस्सा माना जाता है। आजादी के बाद से लगातार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर अलग-अलग समय पर कानून बनते चले गए। इसमें से एक राज्य नागालैंड है,जहां समय समय पर संघर्ष देखने को मिलते रहे हैं। ब्रिटिश काल से लेकर आजादी के बाद तक नागालैंड में अलग-अलग रूप में संघर्ष दिखाई पड़े हैं। नागालैंड पहला राज्य है जो जाति की पहचान पर बना राज्य है। कुछ समय से नागालैंड की डेमोग्राफी में परिवर्तन की आशंका जताई जा रही है। नागालैंड के बदलते डेमोग्राफी को इतिहास सहित कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं।