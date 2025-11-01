अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फसे झारखण्ड के 48 भारतीय मजदूर: दिल्ली की कंपनी ने भेजा था इन्हें विदेश

झारखंड (Jharkhand) के कुछ जिले से जैसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 48 प्रवासी मजदूर (Migrant Laborer) ट्यूनीशिया में फस गए है, ट्यूनीशिया (Tunisia) अफ्रीका (Africa) में एक जगह है जहां इन मजदूरों (Laborers) को दिल्ली (Delhi) के किसी कंपनी (Company) के द्वारा ले जाया गया था, बताया जा रहा है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करती है। और अब ऐसी ख़बर आ रही है कि उन मजदूरों को बुरी हालत में रखा गया है और वहां वह फस चुके है।