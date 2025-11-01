35 पुरुषों का एक समूह, जिनकी उम्र विविध है, कैक्टस और एक ताड़ के पेड़ की पृष्ठभूमि वाले आंगन में एक साथ निकट बैठे और खड़े हैं। माहौल गंभीर है।
अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फसे झारखण्ड के 48 भारतीय मजदूरAI Generated
अफ्रीका के ट्यूनीशिया में फसे झारखण्ड के 48 भारतीय मजदूर: दिल्ली की कंपनी ने भेजा था इन्हें विदेश

भारतीय मजदूरों ने सोशल मीडिया की मदद से बताया कि उन्हें तीन महीने का बेतन नहीं मिला है, और वह काफी दुःख भरी स्थिति में है।
झारखंड (Jharkhand) के कुछ जिले से जैसे गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 48 प्रवासी मजदूर (Migrant Laborer) ट्यूनीशिया में फस गए है, ट्यूनीशिया (Tunisia) अफ्रीका (Africa) में एक जगह है जहां इन मजदूरों (Laborers) को दिल्ली (Delhi) के किसी कंपनी (Company) के द्वारा ले जाया गया था, बताया जा रहा है कि यह बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करती है। और अब ऐसी ख़बर आ रही है कि उन मजदूरों को बुरी हालत में रखा गया है और वहां वह फस चुके है।

