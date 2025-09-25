चिट्ठियों से इमोजी तक : बदलते दौर में भी प्यार का असली जादू कायम

प्यार इंसान के जीवन की सबसे गहरी और खूबसूरत भावना है। यह भावना समय, समाज और परिस्थितियों के साथ बदलते रहना बहुत जरूर होता है, लेकिन इसका मूल हमेशा एक जैसा रहा है जैसे - जुड़ाव, विश्वास और साथ का अहसास यह सभी प्रेम की पहचान है। पुराने जमाने का प्रेम और आज का डिजिटल युग का प्यार देखने में भले ही अलग लगे, परंतु दिल की धड़कनों में आज भी वही पुरानी मिठास और चाहत मौजूद होती है।