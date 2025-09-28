Birth Anniversary: सुरों की देवी लता मंगेशकर और उनकी अनसुनी बातें!

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) को भारत की सुरों की देवी कहा जाता है। उनकी आवाज़ ने न सिर्फ हिंदी सिनेमा बल्कि पूरे भारत के संगीत को नया आयाम दिया। कहते हैं कि उनकी पहली कमाई केवल (25 रुपये) थी, जो उन्होंने एक छोटे से गाने के लिए पाई थी। यही मामूली सी शुरुआत उन्हें आगे चलकर “भारत रत्न” (Bharat Ratna) और “भारत की कोकिला” (“Nightingale of India”) बनाने तक पहुँचा गई। लता जी का जीवन सरलता, संघर्ष और संगीत के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने हजारों गानों में अपनी आवाज़ दी और करोड़ों दिलों को छुआ। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ बातें ऐसी भी हैं, जिन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। इन अनसुनी बातों से हमें पता चलता है कि लता मंगेशकर सिर्फ एक गायिका नहीं, बल्कि भारत की आत्मा की आवाज़ थीं। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी 5 अनसुनी और रोचक बातें।