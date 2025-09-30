NewsGram Hindi
आईपीएल में चमका नया सितारा : अभिषेक शर्मा की तूफ़ानी पारी पर युवराज का सलाम
अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने आईपीएल 2025 के 27वें मैच में 55 गेंदों पर 141 रन बनाकर क्रिकेट (Cricket) जगत को चौंका दिया। युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने भी उनकी तारीफ की। पहली बार माता-पिता के सामने खेली गई इस पारी ने साबित कर दिया कि भारतीय क्रिकेट को एक नया सितारा मिल गया है।
आईपीएल 2025 का 27वां मुकाबला क्रिकेट प्रेमियों के लिए हमेशा यादगार रहेगा। इस मैच में सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज़ अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने ऐसी पारी खेली, जिसने सभी को हैरान कर दिया। उन्होंने न सिर्फ़ दर्शक, बल्कि पूर्व क्रिकेटर और टीम इंडिया के दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भी उनके दीवाने हो गए। युवराज ने मजाकिया अंदाज में उनकी तारीफ करते हुए लिखा था कि "वाह शर्मा जी के बेटे... 98 पर सिंगल, फिर 99 पर सिंगल! इतनी मैच्योरिटी हजम नहीं हो रही। बेहतरीन पारी खेली अभिषेक शर्मा।"