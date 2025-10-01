एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें कॉमन मैन कहा गया है, क्योकि उनके फिल्मों के पात्र हमारे जैसे आम इंसान होते थे।
ऋषिकेश मुखर्जी: साधारण जीवन का असाधारण कहानीकार

ऋषिकेश मुखर्जी, एक ऐसे निर्देशक थे जिन्हें कॉमन मैन कहा गया है, क्योकि उनके फिल्मों के पात्र हमारे जैसे आम इंसान होते थे। और उनकी फिल्में देख कर अक्सर लोग यह सोचते थे कि अरे ये तो हमारी कहानी है। बता दें की भारतीय सिनेमा ने अनेक ऐसे निर्देशक दिए हैं जिन्होंने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी। परन्तु उन सबमें ऋषिकेश मुखर्जी (Hrishikesh Mukherjee) एक ऐसा नाम है, जो अपनी सादगी, मानवीय संवेदनाओं और साधारण कहानियों को असाधारण अंदाज में प्रस्तुत करने की कला के लिए आज भी अमर हैं। आप देखेगे की इनकी सिनेमा में न तो चकाचौंध थी और न ही बहुत शोर–गुल, बल्कि यह जीवन की छोटी-छोटी खुशियों, रिश्तों की गर्माहट और मानवीय मूल्यों की कहानी कहते थे। यही कारण है कि उन्हें हिन्दी सिनेमा का ‘कॉमन मैन का निर्देशक’ कहा जाता है। आज उनके जन्मदिवस पर हम उनकी यात्रा, कार्य और लोकप्रियता पर एक नज़र डालेंगे।

