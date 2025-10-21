"भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का अड्डा तिहाड़ जेल"- पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता
Summary
इंडियन अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक साक्षात्कार ( Interview) में, सुनील गुप्ता ( Sunil Gupta) ने तिहाड़ जेल के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के बारे में बात की।
गुप्ता तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक थे और ब्लैक वारंटः कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर पुस्तक के लेखक थे।
उन्होंने परिसर के अंदर भ्रष्टाचार के तंत्र, बड़े ब्यूरोक्रेटिक इकोसाइटम और भारत में भ्रष्टाचार को चुनौती देने वाले अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात की।
15 अक्टूबर 2025 को, सुनील कुमार गुप्ता ने दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल ( Sunil Kumar Gupta, Tihar Jail Delhi) को परिभाषित करने वाली भ्रष्ट और शोषणकारी प्रथाओं पर बात की-भारत के सबसे बड़े जेल परिसर के अंदर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और प्रशासनिक विफलता को उजागर किया।
तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक ( Ex Supritendent of Tihar Jail) और ब्लैक वारंटः कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक ने एक राजनीतिक विश्लेषण और कमेंट्री आउटलेट इंडियन अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर राजीव गुप्ता से बात करते हुए यह खुलासा किया।