श्री सुनील ने बताया कि कैसे "बाहर से" आने वाले लगातार अधीक्षकों के चारों ओर एक वृत्त जल्दी से बनता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आने वाले अधीक्षक को कर्मचारियों के सदस्यों ने घेर लिया है जो उन्हें सलाह देते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तिहाड़ जेल कैसे चलानी है और लाभ कैसे निकालना है। "AI Generated
"भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का अड्डा तिहाड़ जेल"- पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता

दिल्ली के तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता ने जेल में सक्रिय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली पर खुलासा किया है।
  • इंडियन अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर हाल ही में एक साक्षात्कार ( Interview) में, सुनील गुप्ता ( Sunil Gupta) ने तिहाड़ जेल के अंदर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के बारे में बात की।

  • गुप्ता तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक थे और ब्लैक वारंटः कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर पुस्तक के लेखक थे।

  • उन्होंने परिसर के अंदर भ्रष्टाचार के तंत्र, बड़े ब्यूरोक्रेटिक इकोसाइटम और भारत में भ्रष्टाचार को चुनौती देने वाले अपने व्यक्तिगत अनुभवों के बारे में बात की।

15 अक्टूबर 2025 को, सुनील कुमार गुप्ता ने दिल्ली की कुख्यात तिहाड़ जेल ( Sunil Kumar Gupta, Tihar Jail Delhi) को परिभाषित करने वाली भ्रष्ट और शोषणकारी प्रथाओं पर बात की-भारत के सबसे बड़े जेल परिसर के अंदर भ्रष्टाचार, जबरन वसूली और प्रशासनिक विफलता को उजागर किया।

तिहाड़ जेल के पूर्व अधीक्षक ( Ex Supritendent of Tihar Jail) और ब्लैक वारंटः कन्फेशंस ऑफ ए तिहाड़ जेलर के लेखक ने एक राजनीतिक विश्लेषण और कमेंट्री आउटलेट इंडियन अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर राजीव गुप्ता से बात करते हुए यह खुलासा किया।

