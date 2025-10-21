श्री सुनील ने बताया कि कैसे "बाहर से" आने वाले लगातार अधीक्षकों के चारों ओर एक वृत्त जल्दी से बनता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक आने वाले अधीक्षक को कर्मचारियों के सदस्यों ने घेर लिया है जो उन्हें सलाह देते हैं और उन्हें नियंत्रित करते हैं, उन्हें बताते हैं कि तिहाड़ जेल कैसे चलानी है और लाभ कैसे निकालना है। " AI Generated

"भ्रष्टाचार और जबरन वसूली का अड्डा तिहाड़ जेल"- पूर्व सुपरिटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता दिल्ली के तिहाड़ जेल के पूर्व सुपरिंटेंडेंट सुनील कुमार गुप्ता ने जेल में सक्रिय भ्रष्टाचार और जबरन वसूली पर खुलासा किया है।