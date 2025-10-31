31 अक्टूबर: जानें इस दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाएं

Summary

नेवादा अमेरिका का 36 वा प्रांत बना

बेल्जियम में टेलीविजन का प्रसारण

इंदिरा गांधी की गोली मार कर हत्या

हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास घटनाओं का जिक्र मिल जाता है जो की इतिहास के परिप्रेक्ष्य से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 31 अक्टूबर के दिन इतिहास के पन्नों में राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य और समाज की दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलती है कि एक निर्णय या घटना कैसे समय के साथ-साथ बड़े बदलाव लेकर आते हैं। आइए जानते हैं 31 अक्टूबर (History Of 31st October) के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और व्यक्तित्वों के बारे में।