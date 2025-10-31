31 अक्टूबर (History Of 31st October) के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटना
31 अक्टूबर (History Of 31st October) के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाSora AI
NewsGram Hindi

31 अक्टूबर: जानें इस दिन से जुड़ी कुछ खास घटनाएं

हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास घटनाओं का जिक्र मिल जाता है जो की इतिहास के परिप्रेक्ष्य से काफी महत्वपूर्ण होते हैं।
Published on
Summary

Summary

  • नेवादा अमेरिका का 36 वा प्रांत बना

  • बेल्जियम में टेलीविजन का प्रसारण

  • इंदिरा गांधी की गोली मार कर हत्या

हर दिन इतिहास के पन्नों में कुछ खास घटनाओं का जिक्र मिल जाता है जो की इतिहास के परिप्रेक्ष्य से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। 31 अक्टूबर के दिन इतिहास के पन्नों में राजनीति, विज्ञान, स्वास्थ्य और समाज की दृष्टिकोण से कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं और इन घटनाओं से यह समझने में मदद मिलती है कि एक निर्णय या घटना कैसे समय के साथ-साथ बड़े बदलाव लेकर आते हैं। आइए जानते हैं 31 अक्टूबर (History Of 31st October) के दिन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं, उपलब्धियों और व्यक्तित्वों के बारे में।

Subscribe to our channels on YouTube and WhatsApp 

history
october
logo
NewsGram
www.newsgram.com