क्या है वो द्विराष्ट्र सिद्धांत जिसने भारत और पाकिस्तान को अलग किया ?

मोहम्मद इक़बाल (Mohammad Iqbal) (प्रसिद्ध कवि और विचारक) ने 1930 में इलाहाबाद में अपने भाषण में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का विचार दिया।

द्विराष्ट्र सिद्धांत (Two Nation Theory) का सबसे बड़ा प्रभाव भारत के विभाजन के रूप में सामने आया।

भारत का इतिहास (Indian History) अनेक विचारधाराओं, संघर्षों और आंदोलनों से भरा हुआ रहा है। आज़ादी से पहले का दौर राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक रूप से बहुत संवेदनशील था। इन्हीं परिस्थितियों के बीच एक ऐसा विचार उभरा जिसने भारत के भविष्य की दिशा ही बदल दी थी जिसे “द्विराष्ट्र सिद्धांत” (Two Nation Theory) कहते है। इस सिद्धांत ने भारत को दो हिस्सों में बाँटने की नींव रखी थी भारत और पाकिस्तान। आज हम इसी द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानेंगे।