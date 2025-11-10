दबंग महिला IPS सोनिया नारंग: जिसने विधायक को थप्पड़ मारकर दिखाई वर्दी की असली ताकत !

IPS, सोनिया नारंग
सोनिया नारंग (Sonia Narang IPS), भारत की ईमानदार (Honesty) IPS अधिकारी, अपनी सख़्त कार्यशैली और निष्पक्षता के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में उन्हें कर्नाटक CID में DIG पद पर पदोन्नति मिली है। उन्होंने 20 साल के करियर में निडरता (Fearlessness), ईमानदारी और साहस से कई मिसालें कायम की हैं।
सोनिया नारंग (Sonia Narang IPS) भारतीय पुलिस सेवा (IPS) की जांबाज़ और ईमानदार (Honesty) अधिकारी हैं, जिन्हें हाल ही में कर्नाटक CID (अपराधिक जाँच विभाग) में DIG (Deputy Inspector General) के पद पर पदोन्नति मिली है। अपने सख़्त नियमों, पारदर्शी कामकाज और "कानून सबके लिए समान है" वाले सिद्धांत पर चलने के लिए जानी जाने वाली सोनिया नारंग ने अपने 20 साल के पुलिस करियर में कई मिसालें कायम की हैं। तो आइए, जानते हैं उनके जीवन और करियर से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें, जो उन्हें देश की सबसे चर्चित महिला IPS अधिकारियों में से एक बनाती हैं।

