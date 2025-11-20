हिटलर का गुप्त रोग, जानिए क्यों नहीं करता था वो हस्तमैथुन!

अडोल्फ हिटलर (Adolf Hitler)—यह वही नाम है जिसे सुनकर एक समय पूरी दुनिया काँप उठती थी। और आज, कई वर्षों बाद, उससे जुड़ी एक रहस्यमयी कहानी फिर सामने आई है। तो आइए जानते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति का नाम लेते ही दुनिया में खौफ़ का माहौल छा जाता था, आज उसी के बारे में खुलकर इतनी चर्चा क्यों हो रही है?

अडोल्फ हिटलर इतिहास के सबसे खतरनाक नेताओं में से एक माना जाता है। हिटलर के जीवन के कई पहलू आज भी रहस्य बने हुए हैं, खासकर उसकी सेहत से जुड़ी बातें।

हाल ही में उसकी शारीरिक कमजोरियों को लेकर कई कहानियाँ फिर सुर्खियों में हैं। बहुत समय पहले हिटलर की शारीरिक कमियों का मज़ाक उड़ाया जाता था; ब्रिटिश सैनिक तो एक व्यंग्य गीत भी गाते थे — “Hitler Has Only Got One Ball.” क्या सच में हिटलर के कम टेस्टोस्टेरोन वाले होने की अफवाहें सच हैं?