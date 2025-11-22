हरियाणा ऑनर किलिंग: प्रेम विवाह से नाखुश भाई ने की बहन की हत्या !

क्या है यह ऑनर किलिंग की पूरी कहानी ?

ऑनर किलिंग (Honor Killing) हमारे देश की एक गंभीर और लंबे समय से चली आ रही सामाजिक समस्या है। इसी विषय से जुड़ी एक चौंकाने वाली घटना हरियाणा के रोहतक (Rohtak) के कहनी गांव से सामने आई है। गांव की एक लड़की, सपना, ने अपने प्रेमी सूरज से शादी कर ली थी। यह रिश्ता लड़की वालों को मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने साफ कह दिया था कि यह दोनों गांव में साथ नहीं रह सकते। मजबूर होकर सपना और सूरज शादी के बाद गांव छोड़कर चले गए, लेकिन हमेशा कोई अपना घर छोड़कर नहीं रह सकता।

करीब तीन साल बाद दोनों वापस गांव लौटे। जैसे ही लड़की वालों को इसकी जानकारी मिली, सपना का भाई तीन साथियों के साथ रात करीब 9 बजे उसके घर पहुंचा। उस समय सूरज बाहर ऑटो चलाने गया हुआ था। घर में घुसते ही भाई ने सपना पर गोलियां बरसानी शुरू कर दीं—पांच गोलियों से घायल होकर सपना ने वहीं दम तोड़ दिया। बचाव के लिए सामने आए उसके देवर को भी गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में पीजीआईएमएस में भर्ती कराया गया।