तूफ़ान के बीच ताज ! फातिमा बॉश ने विवादों को मात देकर जीता मिस यूनिवर्स 2025

मिस यूनिवर्स (Miss Universe2025) का ताज (Crown) दुनिया की हजारों युवा मॉडल्स के लिए किसी सपने से कम नहीं होता है। हर साल यह मंच न सिर्फ खूबसूरती, बल्कि आत्मविश्वास, हिम्मत और व्यक्तित्व की असली परीक्षा लेता है। साल 2025 की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता भी कुछ ऐसा ही लेकर आया है। ड्रामा, विवाद, भावनाएँ और इसके बाद अंत में एक ऐतिहासिक जीत। इस बार मिस यूनिवर्स का ताज (Crown) मैक्सिको की सुंदर और आत्मविश्वासी मॉडल फातिमा बॉश (Fatima Bosch) के नाम रहा है, जिन्होंने तमाम विवादों और चुनौतियों का सामना करते हुए यह मुकाम हासिल किया। आपको बता दें भारत की ओर से मनिका विश्वकर्मा भी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बनीं,और वो टॉप 30 तक पहुंचीं, लेकिन टॉप 12 में नहीं जगह बना सकीं। ऐसे में हर किसी के मन में यह सवाल उठता है कि आखिर कौन हैं फातिमा बॉश ? और क्यों मिस यूनिवर्स 2025 उनके लिए इतना विवादों से भरा सफर बन गया ?