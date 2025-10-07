धर्मपरिवर्तन और गर्भपात आरोपों में गिरफ्तार हुए बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज

Summary

बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज ( Bihar Youtuber Mani Meraj) को गाजियाबाद की खोड़ा पुलिस ने 6 अक्टूबर 2025 को पटना से गिरफ्तार कर लिया है।

फेमस युटुबर मनी मेराज पर बलात्कार,धर्म परिवर्तन और गर्भपात का आरोप लगा है। ‌

बिहार के यूट्यूबर मनी मेराज पर साथी महिला पार्टनर ने 18 सितंबर को मुकदमा दर्ज कराया था।

फेमस बिहारी युटुबर मनी मेराज की महिला पार्टनर ने लगाए गंभीर आरोप

बिहार के फेमस यूट्यूबर,भोजपुरी एक्टर और आईपीएल कमेंटेटर मनी मेराज ( Bihar Youtuber Mani Meraj) पर उनकी महिला पार्टनर ने 18 सितंबर 2025 को गाजियाबाद पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज कराई थी। एफआईआर होने के 15 दिन बाद आज यानी 6 अक्टूबर 2025 को गाजियाबाद के खोड़ा पुलिस ने बिहार की राजधानी पटना से फेमस युटुबर मनी मेराज को गिरफ्तार ( Mani Meraj Arrest) कर लिया।

इंदिरापुरम, गाजियाबाद थाने के एसीपी अभिषेक श्रीवास्तव बताते हैं कि मनी मेराज की महिला पार्टनर ने उन पर बलात्कार, गर्भपात और धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है। महिला पार्टनर का आरोप है कि युटुबर ने उनसे शादी का वादा किया था लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जबकि उन्हें सिर्फ धोखा मिला।