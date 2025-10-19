NewsGram Hindi
गोलगप्पों वाला अफेयर: जब जासूसी में निकला चटपटा ट्विस्ट!
हाल ही के एक इंटरव्यू (Interview) में डिटेक्टिव नमन जैन मुस्कुराते हुए एक किस्सा सुनाते हुए कहते है,“एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, और उसने बोला कि सर, मेरी पत्नी रोज़ाना दो से तीन घंटे के लिए घर से गायब रहती है।
Summary
पति को शक था कि पत्नी का अफेयर है, इसलिए उसने डिटेक्टिव नमन जैन को बताया।
जांच में पता चला कि पत्नी रोज़ सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाने जाती है।
पति ने माना कि वो ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि उसे शुगर है, ताकि उसका भी मन न करे गोलगप्पा खाने का।
क्यों था पति को शक कि पत्नी का अफेयर है ?
हाल ही के एक इंटरव्यू (Interview) में डिटेक्टिव नमन जैन (Naman Jain) मुस्कुराते हुए एक किस्सा सुनाते हुए कहते है,“एक दिन एक आदमी मेरे पास आया, और उसने बोला कि सर, मेरी पत्नी रोज़ाना दो से तीन घंटे के लिए घर से गायब रहती है। मुझे शक है कि उसका किसी के साथ अफेयर है!’” वो किसी से फ़ोन पर बात भी नहीं करती बस मिलने जाती है, मैं एक बार ऐसे ही घर से बाहर गया ये देखने की कहीं मेरे घर से बाहर जाने के बाद वो किसी से बात तो नहीं करती।