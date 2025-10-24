एक व्यक्ति के हाथ में फ़ोन
आपका फोन चार्ज हो रहा है या हैक ? जानिए जूस जैकिंग का पूरा खेल

जूस जैकिंग (Juice Jacking) एक तरह का साइबर हमला है जो तब होता है जब कोई आदमी अपने फोन को किसी पब्लिक USB चार्जिंग स्टेशन में लगाता है।
  • जूस जैकिंग (Juice Jacking) पब्लिक चार्जिंग पोर्ट से फोन जोड़ने पर डेटा चोरी या वायरस फैलाने की साइबर ठगी है।

  • अपराधी नकली केबल के ज़रिए फोन का कंट्रोल ले लेते हैं।

  • बचाव के लिए अपना चार्जर इस्तेमाल करें, पब्लिक USB से बचें, और डेटा ब्लॉकर का प्रयोग करें।

यह बात तो हम सभी जानते है कि आज का दौर तकनीक का है। हर कोई अपने मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट को हमेशा चार्ज (Charge) रखता है, ताकि काम या मनोरंजन में कोई रुकावट न आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी चार्जिंग करना भी आपके लिए खतरा बन सकता है? इसी खतरे को कहते है “जूस जैकिंग”। यह एक तरह की साइबर ठगी (Cyber Fraud) है, जिसमें अपराधी पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स का इस्तेमाल करके लोगों का डेटा चोरी कर लेते हैं या फिर उनके फोन में वायरस (Malware) डाल देते हैं।

