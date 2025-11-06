Bihar Assembly Election 2025 LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया में रैली को संबोधित किया, बिहार में ‘जंगल राज’ के दौर की आलोचना की।

राजद ने मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर पुलिस द्वारा हमले का आरोप लगाया। राजद ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिसकर्मी मतदाताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। पार्टी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को लोगों को धमकाते और परेशान करते हुए दिखाया गया है। ये आरोप बूथ नंबर 106, 107 और 108 से जुड़े हुए हैं।