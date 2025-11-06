प्रधानमंत्री मोदी
रैली के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि 1990 के दशक के आते ही बिहार में ‘जंगल राज’ का दौर शुरू हो गया था।X
NewsGram Hindi

Bihar Assembly Election 2025 LIVE: प्रधानमंत्री मोदी ने अररिया में रैली को संबोधित किया, बिहार में ‘जंगल राज’ के दौर की आलोचना की।

2025 बिहार चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी है।
Published on
Summary

राजद ने मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं पर पुलिस द्वारा हमले का आरोप लगाया। राजद ने एक्स (X) पर एक पोस्ट में आरोप लगाया कि मोहिउद्दीननगर विधानसभा क्षेत्र में पुलिसकर्मी मतदाताओं के साथ मारपीट कर रहे हैं। पार्टी ने एक वीडियो साझा किया, जिसमें पुलिस अधिकारियों को लोगों को धमकाते और परेशान करते हुए दिखाया गया है। ये आरोप बूथ नंबर 106, 107 और 108 से जुड़े हुए हैं।

Subscribe to our channels on YouTube and WhatsApp 

Bihar
Bihar elections
Bihar Election 2025
logo
NewsGram
www.newsgram.com