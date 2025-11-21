शादी से पहले सेक्स : कितना फायदा, कितना नुकसान ? सच जानकर चौंक जाएंगे !

एक समय था जब शादी से पहले अगर लड़का-लड़की का हाथ भी पकड़ लें तो समाज के लिए यह बड़ी बात होती थी। पुराने समय में शारीरिक संबंधों को शादी (Marriage) के बाद का ही हिस्सा समझा जाता था। लेकिन जैसे-जैसे समय बदला, लोगों में बदलाव आया उनकी सोच और लाइफस्टाइल भी बदलते गए। अब आज के समय की बात करें तो, आज के समय में बड़े शहरों में रिलेशनशिप (Relationship) में आने के कुछ ही समय बाद कपल्स का फिजिकल रिलेशन में आना बिल्कुल नॉर्मल बात हो गई है। कई कपल्स तो शादी से पहले लिव-इन में रहते हैं ताकि साथ रहकर एक दूसरे को बेहतर तरीके से सकें। हालांकि, इस बदलाव को कुछ लोग सही समझते हैं और कुछ लोग इसे आज भी गलत मानते हैं। सच तो यह है कि यह फैसला हर इंसान की अपनी चॉइस और कम्फर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन फिर भी शादी से पहले फिजिकल रिलेशन बनाने के फायदे और नुकसान दोनों हैं, जिन्हें जानना सभी के लिए बहुत जरूरी है।