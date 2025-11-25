बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ सभी पर्यटन प्रेमियों को जाना चाहिए
इतिहास और खूबसूरती का संगम: बिहार के 10 टॉप टूरिस्ट स्पॉट्स

बिहार कई चीज़ों से समृद्ध है, और यहाँ की ऐतिहासिक कहानियाँ तो और भी रोचक हैं। चाहे वह नालंदा हो या राजगीर, हर जगह की अपनी एक खासियत है जो बिहार को लोगों के लिए विशेष बनाती है।
बोधगया (Bodhgaya) में कौन सी जगह घूमने के लिए है ?

बिहार में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस है जहाँ सभी पर्यटन प्रेमियों को जाना चाहिए क्योकि ये जगहें न केवल दिखने में अच्छी है बल्कि इन जगहों का ऐतिहासिक कहानी भी रहा है। और इसीलिए पहले स्थान पर है बोधगया जो विश्वप्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक जगह है, जहाँ भगवान बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, यही नहीं यहाँ पर स्थित महाबोधि मंदिर (Mahabodhi Temple) यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। बोधगया की शांत वातावरण, ध्यान केंद्र जगह और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की उपस्थिति इसे और भी आध्यात्मिक बनाता हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित बोधि वृक्ष बुद्ध की ज्ञानस्थली का प्रतीक है, जिसके दर्शन के लिए लाखों लोग हर साल इस जगह पर पहुंचते हैं।

बोधगया में थाई, तिब्बती, जापानी और बर्मा शैली के अनेक मठ बने हुए हैं, जो विभिन्न देशों की बौद्ध संस्कृति को दर्शाते हैं। यहाँ का विशाल बुद्ध प्रतिमा पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। आपको बता दें कि बोधगया का इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है, जब सिद्धार्थ ने घोर तपस्या के बाद यहाँ बुद्धत्व को प्राप्त किया। आज यह स्थान ध्यान, योग और आध्यात्मिक साधना का केंद्र बन चुका है।

