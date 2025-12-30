'खुदा से बेहतर तो हमारे प्रधानमंत्री हैं...', शमाइल नदवी-जावेद अख्तर के बीच हुई तीखी बहस, ईश्वर के होने पर उठे सवाल

'ओह माई गॉड' फिल्म सबने देखी होगी, इसमें कांजीलाल मेहता का किरदार परेश रावल ने निभाया था। ये किरदार ऐसा था, जो ईश्वर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। ऐसे में ईश्वर हैं, इसका यकीन दिलाने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। भगवान कृष्ण का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था, और उनका एक डायलॉग है, "दोस्त मैं कृष्णा हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ इसलिए कृष्णा नही हूँ।"