यह तस्वीर तीन पैनल में बंटी हुई है, एक पैनल में मौलवी मुफ्ती दिखाए गए हैं, उनके नीचे वाले पैनल में जावेद अख्तर हैं और दाईं ओर PM मोदी की तस्वीर दिखाई गई है।
“क्या ईश्वर का अस्तित्व है?” डिबेट शो में मुफ्ती शमाइल नदवी और जावेद अख्तर के बीच हुई बहस X
'खुदा से बेहतर तो हमारे प्रधानमंत्री हैं...', शमाइल नदवी-जावेद अख्तर के बीच हुई तीखी बहस, ईश्वर के होने पर उठे सवाल

द लल्लनटॉप ने “क्या ईश्वर का अस्तित्व है?” इसपर एक डिबेट आयोजित किया था। एक तरफ थे मुफ्ती शमाइल नदवी, जो इस्लामिक स्कॉलर, लेखक और शोधकर्ता हैं। दूसरी तरफ थे जावेद अख्तर, जो मशहूर शायर, लेखक और गीतकार हैं।
'ओह माई गॉड' फिल्म सबने देखी होगी, इसमें कांजीलाल मेहता का किरदार परेश रावल ने निभाया था। ये किरदार ऐसा था, जो ईश्वर पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। ऐसे में ईश्वर हैं, इसका यकीन दिलाने के लिए स्वयं भगवान को धरती पर आना पड़ा। भगवान कृष्ण का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था, और उनका एक डायलॉग है, "दोस्त मैं कृष्णा हूँ इसलिए चमत्कार करता हूँ, चमत्कार करता हूँ इसलिए कृष्णा नही हूँ।"

