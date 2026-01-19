10 साल का करियर, यादगार पल....स्टार क्रिकेटर की हालत नाजुक, अस्पताल में लड़ रहा ज़िंदगी की जंग

क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जो हर फैंस के दिल के करीब रहता है। यही कारण है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको क्रिकेट प्रेमी मिल ही जाएंगे। भले ही इस खेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की हो लेकिन आज ये विश्व के कोने-कोने में पहुँच गया है। आलम तो ये है कि अमेरिका जहाँ क्रिकेट का नामोनिशान नहीं था, वहां भी आज ये खेल धीरे-धीरे पैर जमां रहा है।