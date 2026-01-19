क्रिकेटर शपूर जादरान की हालत नाजुक
10 साल का करियर, यादगार पल....स्टार क्रिकेटर की हालत नाजुक, अस्पताल में लड़ रहा ज़िंदगी की जंग

क्रिकेट जगत से एक बेहद ही चिंताजनक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि एक 38 वर्षीय क्रिकेटर है जो इस समय अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।
क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जो हर फैंस के दिल के करीब रहता है। यही कारण है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको क्रिकेट प्रेमी मिल ही जाएंगे। भले ही इस खेल की शुरुआत अंग्रेजों ने की हो लेकिन आज ये विश्व के कोने-कोने में पहुँच गया है। आलम तो ये है कि अमेरिका जहाँ क्रिकेट का नामोनिशान नहीं था, वहां भी आज ये खेल धीरे-धीरे पैर जमां रहा है।

