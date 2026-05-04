Full list of winners of West Bengal Assembly polls

Kolkata, May 5 (IANS) Here is the list of all candidates who contested the West Bengal Assembly polls--
1. MEKLIGANJ – DADHIRAM RAY (BJP)
2. MATHABHANGA – NISHITH PRAMANIK (BJP)
3. COOCHBEHAR UTTAR – SUKUMAR RAY (BJP)
4. COOCHBEHAR DAKSHIN – RATHINDRA BOSE (BJP)
5. SITALKUCHI – SABITRI BARMAN (BJP)
6. SITAI – SANGITA ROY (Trinamool Congress)
7. DINHATA – AJAY RAY (BJP)
8. NATABARI – GIRIJA SHANKAR RAY (BJP)
9. TUFANGANJ – MALATI RAVA ROY (BJP)
10. KUMARGRAM – MANOJ KUMAR ORAON (BJP)
11. KALCHINI – BISHAL LAMA (BJP)
13. FALAKATA – DIPAK BARMAN (BJP)
14. MADARIHAT – LAXUMAN LIMBU (BJP)
15. DHUPGURI – NARESH ROY (BJP)
16. MAYNAGURI – DALIM CHANDRA ROY (BJP)
17. JALPAIGURI – ANANTA DEB ADHIKARY (BJP)
18. RAJGANJ – DINESH SARKAR (BJP)
19. DABGRAM-FULBARI – SIKHA CHATTERJEE (BJP)
20. MAL – SUKRA MUNDA (BJP)
21. NAGRAKATA – PUNA BHENGRA (BJP)
22. KALIMPONG – BHARAT KUMAR CHETRI (BJP)
23. DARJEELING – NOMAN RAI (BJP)
24. KURSEONG – SONAM LAMA (BJP)
25. MATIGARA-NAXALBARI – ANANDAMAY BARMAN (BJP)
26. SILIGURI – SHANKAR GHOSH (BJP)
27. PHANSIDEWA – DURGA MURMU (BJP)
28. CHOPRA – HAMIDUL RAHAMAN (Trinamool Congress)
29. ISLAMPUR – AGARWAL KANAIA LAL (Trinamool Congress)
30. GOALPOKHAR – MD GHULAM RABBANI (Trinamool Congress)
31. CHAKULIA – AZAD MINHAJUL ARFIN (Trinamool Congress)
32. KARANDIGHI – BIRAJ BISWAS (BJP)
33. HEMTABAD – HARIPADA BARMAN (BJP)
34. KALIAGANJ – UTPAL BRAHMACHARO (BJP)
35. RAIGANJ – KOUSHIK CHOWDHURY (BJP)
36. ITAHAR – MOSARAF HUSSEN (Trinamool Congress)
37. KUSHMANDI – TAPAS CHANDRA ROY (BJP)
38. KUMARGANJ – TORAF HOSSAIN MANDAL (Trinamool Congress)
39. BALURGHAT – BIDYUT KUMAR ROY (BJP)
40. TAPAN – BUDHRAI TUDU (BJP)
41. GANGARAMPUR – SATYENDRA NATH ROY (BJP)
42. HARIRAMPUR – BIPLAB MITRA (Trinamool Congress)
43. HABIBPUR – JOYEL MURMU (BJP)
44. GAZOLE – CHINMOY DEB BARMAN (BJP)
45. CHANCHAL – PRASUN BANERJEE (Trinamool Congress)
46. HARISCHANDRAPUR – MD. MATIBUR RAHAMAN (Trinamool Congress)
47. MALATIPUR – ABDUR RAHIM BOXI (Trinamool Congress)
48. RATUA – SAMAR MUKHERJEE (Trinamool Congress)
49. MANIKCHAK – GOUR CHANDRA MANDAL (BJP)
50. MALDAHA – GOPAL CHANDRA SAHA (BJP)
51. ENGLISH BAZAR – AMLAN BHADURI (BJP)
52. MOTHABARI – ISLAM MD NAJRUL (Trinamool Congress)
53. SUJAPUR – SABINA YEASMIN (Trinamool Congress)
54. BAISNABNAGAR – RAJU KARMAKAR (BJP)
55. FARAKKA -- MOHTAB SHAIKH (Congress)
56. SAMSERGANJ – MOHAMMED NOOR ALAM (Trinamool Congress)
57. SUTI – EMANI BISWAS (Trinamool Congress)
58. JANGIPUR – CHITTA MUKHERJEE (BJP)
59. RAGHUNATHGANJ – AKHRUZZAMAN (Trinamool Congress)
60. SAGARDIGHI – BAYRON BISWAS (Trinamool Congress)
61. LALGOLA – ABDUL AZIZ DOCTOR (Trinamool Congress)
62. BHAGAWANGOLA – REYAT HOSSAIN SARKAR (Trinamool Congress)
63. RANINAGAR- JULFIKAR ALI (Congress)
64. MURSHIDABAD – GOURI SANKAR GHOSH (BJP)
65. NABAGRAM – DILIP SAHA (BJP)
66. KHARGRAM – MITALI MAL (BJP)
67. BURWAN – SUKHEN KUMAR BAGDI (BJP)
68. KANDI – GARGI DAS GHOSH (BJP)
69. BHARATPUR – MUSTAFIJUR RAHAMAN (Trinamool Congress)
70. REJINAGAR -- HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)
71. BELDANGA – BHARAT KUMAR JHAWAR (BJP)
72. BAHARAMPUR – SUBRATA MAITRA (BJP)
73. HARIHARPARA – NIAMOT SHEIKH (Trinamool Congress)
74. NOWDA -- HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)
75. DOMKAL -- MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (CPIM)
76. JALANGI – BABAR ALI (Trinamool Congress)
77. KARIMPUR – SAMARENDRANATH GHOSH (BJP)
78. TEHATTA – SUBRATA KABIRAJ (BJP)
79. PALASHIPARA – RUKBANUR RAHMAN (Trinamool Congress)
80. KALIGANJ – ALIFA AHMED (Trinamool Congress)
81. NAKASHIPARA – SANTANU DEY (BJP)
82. CHAPRA – JEBER SEKH (Trinamool Congress)
83. KRISHNANAGAR UTTAR – TARAK NATH CHATTERJEE (BJP)
84. NABADWIP – SRUTISEKHAR GOSWAMI (BJP)
85. KRISHNANAGAR DAKSHIN – SADHAN GHOSH (BJP)
86. SANTIPUR – SWAPAN KUMAR DAS (BJP)
87. RANAGHAT UTTAR PASCHIM – PARTHA SARATHI CHATTERJEE (BJP)
88. KRISHNAGANJ – SUKANTA BISWAS (BJP)
89. RANAGHAT UTTAR PURBA – ASHIM BISWAS (BJP)
90. RANAGHAT DAKSHIN – ASHIM KUMAR BISWAS (BJP)
91. CHAKDAHA – BANKIM CHANDRA GHOSH (BJP)
92. KALYANI – ANUPAM BISWAS (BJP)
93. HARINGHATA – ASIM KUMAR SARKAR (BJP)
94. BAGDA – SOMA THAKUR (BJP)
95. BANGAON UTTAR – ASHOK KIRTANIA (BJP)
96. BANGAON DAKSHIN – SWAPAN MAJUMDER (BJP)
97. GAIGHATA – SUBRATA THAKUR (BJP)
98. SWARUPNAGAR – BINA MONDAL (Trinamool Congress)
99. BADURIA – BURHANUL MUKADDIM (Trinamool Congress)
100. HABRA – DEBDAS MONDAL (BJP)
101. ASHOKNAGAR – DR. SUMAY HIRA (BJP)
102. AMDANGA – MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE (Trinamool Congress)
103. BIJPUR – SUDIPTA DAS (BJP)
104. NAIHATI – SUMITRO CHATTERJEE (BJP)
105. BHATPARA – PAWAN KUMAR SINGH (BJP)
106. JAGATDAL – DR. RAJESH KUMAR (BJP)
107. NOAPARA – ARJUN SINGH (BJP)
108. BARRACKPUR – KAUSTUV BAGCHI (BJP)
109. KHARDAHA – KALYAN CHAKRABORTI (BJP)
110. DUM DUM UTTAR – SOURAV SIKDAR (BJP)
111. PANIHATI – RATNA DEBNATH (BJP)
112. KAMARHATI – MADAN MITRA (Trinamool Congress)
113. BARANAGAR – SAJAL GHOSH (BJP)
114. DUM DUM – ARIJIT BAKSHI (BJP)
115. RAJARHAT NEW TOWN -- TAPAS CHATTERJEE (Trinamool Congress)
116. BIDHANNAGAR – SHARADWAT MUKHERJEE (BJP)
117. RAJARHAT GOPALPUR – TARUNJYOTI TEWARI (BJP)
118. MADHYAMGRAM – RATHIN GHOSH (Trinamool Congress)
119. BARASAT – SANKAR CHATTERJEE (BJP)
120. DEGANGA – ANISUR RAHAMAN BIDESH (Trinamool Congress)
121. HAROA – ABDUL MATIN MUHAMMAD (Trinamool Congress)
122. MINAKHAN – USHA RANI MONDAL (Trinamool Congress)
123. SANDESHKHALI – SANAT SARDAR (BJP)
124. BASIRHAT DAKSHIN – SURAJIT MITRA (Trinamool Congress)
125. BASIRHAT UTTAR – MD. TAUSEFFUR RAHMAN (Trinamool Congress)
126. HINGALGANJ – REKHA PATRA (BJP)
127. GOSABA – BIKARNA NASKAR (BJP)
128. BASANTI – NILIMA MISTRY BISHAL (Trinamool Congress)
129. KULTALI – GANESH CHANDRA MONDAL (Trinamool Congress)
130. PATHARPRATIMA – SAMIR KUMAR JANA (Trinamool Congress)
131. KAKDWIP – DIPANKAR JANA (BJP)
132. SAGAR – SUMANTA MANDAL (BJP)
133. KULPI – BARNALI DHARA (Trinamool Congress)
134. RAIDIGHI – TAPAS MONDAL (Trinamool Congress)
135. MANDIRBAZAR – JOYDEB HALDER (Trinamool Congress)
136. JAYNAGAR – BISWANATH DAS (Trinamool Congress)
137. BARUIPUR PURBA -- BIVAS SARDAR (Trinamool Congress)
138. CANNING PASCHIM – PARESH RAM DAS (Trinamool Congress)
139. CANNING PURBA – MD BAHARUL ISLAM (Trinamool Congress)
140. BARUIPUR PASCHIM – BIMAN BANERJEE (Trinamool Congress)
141. MAGRAHAT PURBA – SARMISTHA PURKAIT (Trinamool Congress)
142. MAGRAHAT PASCHIM – MD. SAMIM AHAMED MOLLA (Trinamool Congress)
143. DIAMOND HARBOUR – PANNA LAL HALDER (Trinamool Congress)
145. SATGACHHIA – AGNISWAR NASKAR (BJP)
146. BISHNUPUR – DILIP MONDAL (Trinamool Congress)
147. SONARPUR DAKSHIN – RUPA GANGULY (BJP)
148. BHANGAR -- NAWSAD SIDDIQUI (All India Secular Front)
149. KASBA – AHMED JAVED KHAN (Trinamool Congress)
150. JADAVPUR – SARBORI MUKHERJEE (BJP)
151. SONARPUR UTTAR – DEBASISH DHAR (BJP)
152. TOLLYGANJ – PAPIA ADHIKARY (BJP)
153. BEHALA PURBA – SANKAR SIKDER (BJP)
154. BEHALA PASCHIM – DR. INDRANIL KHAN (BJP)
155. MAHESHTALA – SUBHASIS DAS (Trinamool Congress)
156. BUDGE BUDGE – ASHOK KUMAR DEB (Trinamool Congress)
157. METIABURUZ – ABDUL KHALEQUE MOLLA (Trinamool Congress)
158. KOLKATA PORT – FIRHAD HAKIM (Trinamool Congress)
159. BHABANIPUR – ADHIKARI SUVENDU (BJP)
160. RASHBEHARI – DASGUPTA SWAPAN (BJP)
161. BALLYGUNGE – SOBHANDEB CHATTOPADHYAY (Trinamool Congress)
162. CHOWRANGEE – BANDYOPADHYAY NAYNA (Trinamool Congress)
163. ENTALLY – SANDIPAN SAHA (Trinamool Congress)
164. BELEGHATA – KUNAL KUMAR GHOSH (Trinamool Congress)
165. JORASANKO – VIJAY OJHA (BJP)
166. SHYAMPUKUR – PURNIMA CHAKRABORTY (BJP)
167. MANIKTALA – TAPAS ROY (BJP)
168. KASHIPUR-BELGACHHIA – RITESH TIWARI (BJP)
169. BALLY – SANJAY KUMAR SINGH (BJP)
170. HOWRAH UTTAR – UMESH RAI (BJP)
171. HOWRAH MADHYA – ARUP ROY (Trinamool Congress)
172. SHIBPUR – RUDRANIL GHOSH (BJP)
173. HOWRAH DAKSHIN – NANDITA CHOWDHURY (Trinamool Congress)
174. SANKRAIL – PRIYA PAUL (Trinamool Congress)
175. PANCHLA – GULSAN MULLICK (Trinamool Congress)
176. ULUBERIA PURBA – RITABRATA BANERJEE (Trinamool Congress)
177. ULUBERIA UTTAR – CHIRAN BERA (BJP)
178. ULUBERIA DAKSHIN – PULAK ROY (Trinamool Congress)
179. SHYAMPUR – DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (BJP)
180. BAGNAN – ARUNAVA SEN (Trinamool Congress)
181. AMTA – AMIT SAMANTA (BJP)
182. UDAYNARAYANPUR – SAMIR KUMAR PANJA (Trinamool Congress)
183. JAGATBALLAVPUR – ANUPAM GHOSH (BJP)
184. DOMJUR – TAPAS MAITY (Trinamool Congress)
185. UTTARPARA – DIPANJAN CHAKRABORTY (BJP)
186. SREERAMPUR – BHASKAR BHATTACHARYA (BJP)
187. CHAMPDANI – DILIP SINGH (BJP)
188. SINGUR – ARUP KUMAR DAS (BJP)
189. CHANDANNAGAR – DEEPANJAN KUMAR GUHA (BJP)
190. CHUNCHURA – SUBIR NAG (BJP)
191. BALAGARH – SUMANA SARKAR (BJP)
192. PANDUA – TUSAR KUMAR MAJUMDAR (BJP)
193. SAPTAGRAM – SWARAJ GHOSH (BJP)
194. CHANDITALA – SWATI KHANDOKER (Trinamool Congress)
195. JANGIPARA – PROSENJIT BAG (BJP)
196. HARIPAL – MADHUMITA GHOSH (BJP)
197. DHANEKHALI – ASIMA PATRA (Trinamool Congress)
198. TARAKESWAR – SANTU PAN (BJP)
199. PURSURAH – BIMAN GHOSH (BJP)
200. ARAMBAG – BAG HEMANTA (BJP)
201. GOGHAT – PRASANTA DIGAR (BJP)
202. KHANAKUL – SUSANTA GHOSH (BJP)
203. TAMLUK – HARE KRISHNA BERA (BJP)
204. PANSKURA PURBA – SUBRATA MAITY (BJP)
205. PANSKURA PASCHIM – SINTU SENAPATI (BJP)
206. MOYNA – ASHOKE DINDA (BJP)
207. NANDAKUMAR – KHANRA NIRMAL (BJP)
208. MAHISADAL – SUBHAS CHANDRA PANJA (BJP)
209. HALDIA – PRADIP KUMAR BIJALI (BJP)
210. NANDIGRAM – ADHIKARI SUVENDU (BJP)
211. CHANDIPUR – PIJUSH KANTI DAS (BJP)
212. PATASHPUR – TAPAN MAITY (BJP)
213. KANTHI UTTAR – SUMITA SINHA (BJP)
214. BHAGABANPUR – SANTANU PRAMANIK (BJP)
215. KHEJURI – SUBRATA PAIK (BJP)
216. KANTHI DAKSHIN – ARUP KUMAR DAS (BJP)
217. RAMNAGAR – DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL (BJP)
218. EGRA – ADHIKARI DIBYENDU (BJP)
219. DANTAN – AJIT KUMAR JANA (BJP)
220. NAYAGRAM – AMIYA KISKU (BJP)
221. GOPIBALLAVPUR – RAJESH MAHATA (BJP)
222. JHARGRAM – LAKSHMI KANTA SAU (BJP)
223. KESHIARY – BHADRA HEMRAM (BJP)
224. KHARAGPUR SADAR – DILIP GHOSH (BJP)
225. NARAYANGARH – GIRI RAMAPRASAD (BJP)
226. SABANG – AMAL KUMAR PANDA (BJP)
227. PINGLA – SWAGATA MANNA (BJP)
228. KHARAGPUR – DINEN ROY (Trinamool Congress)
229. DEBRA – SUBHASHIS OM (BJP)
230. DASPUR – TAPAN KUMAR DUTTA (BJP)
231. GHATAL – SITAL KAPAT (BJP)
232. CHANDRAKONA – SUKANTA DOLUI (BJP)
233. GARBETA – PRADIP LODHA (BJP)
234. SALBONI – BIMAN MAHATA (BJP)
235. KESHPUR – SEULI SAHA (Trinamool Congress)
236. MEDINIPUR – SANKAR KUMAR GUCHHAIT (BJP)
237. BINPUR – DR. PRANAT TUDU (BJP)
238. BANDWAN – LABSEN BASKEY (BJP)
239. BALARAMPUR – JALADHAR MAHATO (BJP)
240. BAGHMUNDI – RAHIDAS MAHATO (BJP)
241. JOYPUR – BISWAJIT MAHATO (BJP)
242. PURULIA – SUDIP KUMAR MUKHERJEE (BJP)
243. MANBAZAR – MAYNA MURMU (BJP)
244. KASHIPUR – KAMALA KANTA HANSDA (BJP)
245. PARA – NADIAR CHAND BOURI (BJP)
246. RAGHUNATHPUR – MAMONI BAURI (BJP)
247. SALTORA – CHANDANA BAURI (BJP)
248. CHHATNA – SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY (BJP)
249. RANIBANDH – KSHUDIRAM TUDU (BJP)
250. RAIPUR – KSHETRAMOHAN HANSDA (BJP)
251. TALDANGRA – SOUVIK PATRA (BJP)
252. BANKURA – NILADRI SEKHAR DANA (BJP)
253. BARJORA – BILLESWAR SINHA (BJP)
254. ONDA – AMARNATH SHAKHA (BJP)
255. BISHNUPUR – SHUKLA CHATTERJEE (BJP)
256. KATULPUR – LAKSHMI KANTA MAJUMDAR (BJP)
257. INDUS – NIRMAL KUMAR DHARA (BJP)
258. SONAMUKHI – DIBAKAR GHARAMI (BJP)
259. KHANDAGHOSH – NABIN CHANDRA BAG (Trinamool Congress)
260. BARDHAMAN DAKSHIN – MOUMITA BISWAS MISRA (BJP)
261. RAINA – SUBHASH PATRA (BJP)
262. JAMALPUR – ARUN HALDER (BJP)
263. MONTESWAR – SAIKAT PANJA (BJP)
264. KALNA – SIDDHARTHA MAJUMDAR (BJP)
265. MEMARI – MANAB GUHA (BJP)
266. BARDHAMAN UTTAR – NISITH KUMAR MALIK (Trinamool Congress)
267. BHATAR – KARFA SOUMEN (BJP)
268. PURBASTHALI DAKSHIN – PRAN KRISHNA TAPADAR (BJP)
269. PURBASTHALI UTTAR – GOPAL CHATTOPADHYAY (BJP)
270. KATWA – KRISHNA GHOSH (BJP)
271. KETUGRAM – ANADI GHOSH (BJP)
272. MANGALKOT – SHISHIR GHOSH (BJP)
273. AUSGRAM – KALITA MAJI (BJP)
274. GALSI – RAJU PATRA (BJP)
275. PANDABESWAR – JITENDRA KUMAR TEWARI (BJP)
276. DURGAPUR PURBA – CHANDRA SEKHAR BANERJEE (BJP)
277. DURGAPUR PASCHIM – LAKSHMAN CHANDRA GHORUI (BJP)
278. RANIGANJ – PARTHA GHOSH (BJP)
279. JAMURIA – DR. BIJAN MUKHERJEE (BJP)
280. ASANSOL DAKSHIN – AGNIMITRA PAUL (BJP)
281. ASANSOL UTTAR – KRISHNENDU MUKHERJEE (BJP)
282. KULTI – AJAY KUMAR PODDAR (BJP)
283. BARABANI – ARIJIT ROY (BJP)
284. DUBRAJPUR – ANUP KUMAR SAHA (BJP)
285. SURI – JAGANNATH CHATTOPADHYAY (BJP)
286. BOLPUR – CHANDRANATH SINHA (Trinamool Congress)
287. NANOOR – BIDHAN CHANDRA MAJHI (Trinamool Congress)
288. LABPUR – DEBASIS OJHA (BJP)
289. SAINTHIA – KRISHNA KANTA SAHA (BJP)
290. MAYURESWAR – DUDH KUMAR MONDAL (BJP)
291. RAMPURHAT – DHRUBA SAHA (BJP)
292. HANSAN – FAYEZUL HAQUE (Trinamool Congress)
293. NALHATI – RAJENDRA PRASAD SINGH (Trinamool Congress)
294. MURARAI – DR. MOSARRAF HOSSAIN (Trinamool Congress)
--IANS
sch/khz