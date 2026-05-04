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Full list of winners of West Bengal Assembly polls

Full list of winners of West Bengal Assembly polls
Full list of winners of West Bengal Assembly polls
Published on

Kolkata, May 5 (IANS) Here is the list of all candidates who contested the West Bengal Assembly polls--

1. MEKLIGANJ – DADHIRAM RAY (BJP)

2. MATHABHANGA – NISHITH PRAMANIK (BJP)

3. COOCHBEHAR UTTAR – SUKUMAR RAY (BJP)

4. COOCHBEHAR DAKSHIN – RATHINDRA BOSE (BJP)

5. SITALKUCHI – SABITRI BARMAN (BJP)

6. SITAI – SANGITA ROY (Trinamool Congress)

7. DINHATA – AJAY RAY (BJP)

8. NATABARI – GIRIJA SHANKAR RAY (BJP)

9. TUFANGANJ – MALATI RAVA ROY (BJP)

10. KUMARGRAM – MANOJ KUMAR ORAON (BJP)

11. KALCHINI – BISHAL LAMA (BJP)

13. FALAKATA – DIPAK BARMAN (BJP)

14. MADARIHAT – LAXUMAN LIMBU (BJP)

15. DHUPGURI – NARESH ROY (BJP)

16. MAYNAGURI – DALIM CHANDRA ROY (BJP)

17. JALPAIGURI – ANANTA DEB ADHIKARY (BJP)

18. RAJGANJ – DINESH SARKAR (BJP)

19. DABGRAM-FULBARI – SIKHA CHATTERJEE (BJP)

20. MAL – SUKRA MUNDA (BJP)

21. NAGRAKATA – PUNA BHENGRA (BJP)

22. KALIMPONG – BHARAT KUMAR CHETRI (BJP)

23. DARJEELING – NOMAN RAI (BJP)

24. KURSEONG – SONAM LAMA (BJP)

25. MATIGARA-NAXALBARI – ANANDAMAY BARMAN (BJP)

26. SILIGURI – SHANKAR GHOSH (BJP)

27. PHANSIDEWA – DURGA MURMU (BJP)

28. CHOPRA – HAMIDUL RAHAMAN (Trinamool Congress)

29. ISLAMPUR – AGARWAL KANAIA LAL (Trinamool Congress)

30. GOALPOKHAR – MD GHULAM RABBANI (Trinamool Congress)

31. CHAKULIA – AZAD MINHAJUL ARFIN (Trinamool Congress)

32. KARANDIGHI – BIRAJ BISWAS (BJP)

33. HEMTABAD – HARIPADA BARMAN (BJP)

34. KALIAGANJ – UTPAL BRAHMACHARO (BJP)

35. RAIGANJ – KOUSHIK CHOWDHURY (BJP)

36. ITAHAR – MOSARAF HUSSEN (Trinamool Congress)

37. KUSHMANDI – TAPAS CHANDRA ROY (BJP)

38. KUMARGANJ – TORAF HOSSAIN MANDAL (Trinamool Congress)

39. BALURGHAT – BIDYUT KUMAR ROY (BJP)

40. TAPAN – BUDHRAI TUDU (BJP)

41. GANGARAMPUR – SATYENDRA NATH ROY (BJP)

42. HARIRAMPUR – BIPLAB MITRA (Trinamool Congress)

43. HABIBPUR – JOYEL MURMU (BJP)

44. GAZOLE – CHINMOY DEB BARMAN (BJP)

45. CHANCHAL – PRASUN BANERJEE (Trinamool Congress)

46. HARISCHANDRAPUR – MD. MATIBUR RAHAMAN (Trinamool Congress)

47. MALATIPUR – ABDUR RAHIM BOXI (Trinamool Congress)

48. RATUA – SAMAR MUKHERJEE (Trinamool Congress)

49. MANIKCHAK – GOUR CHANDRA MANDAL (BJP)

50. MALDAHA – GOPAL CHANDRA SAHA (BJP)

51. ENGLISH BAZAR – AMLAN BHADURI (BJP)

52. MOTHABARI – ISLAM MD NAJRUL (Trinamool Congress)

53. SUJAPUR – SABINA YEASMIN (Trinamool Congress)

54. BAISNABNAGAR – RAJU KARMAKAR (BJP)

55. FARAKKA -- MOHTAB SHAIKH (Congress)

56. SAMSERGANJ – MOHAMMED NOOR ALAM (Trinamool Congress)

57. SUTI – EMANI BISWAS (Trinamool Congress)

58. JANGIPUR – CHITTA MUKHERJEE (BJP)

59. RAGHUNATHGANJ – AKHRUZZAMAN (Trinamool Congress)

60. SAGARDIGHI – BAYRON BISWAS (Trinamool Congress)

61. LALGOLA – ABDUL AZIZ DOCTOR (Trinamool Congress)

62. BHAGAWANGOLA – REYAT HOSSAIN SARKAR (Trinamool Congress)

63. RANINAGAR- JULFIKAR ALI (Congress)

64. MURSHIDABAD – GOURI SANKAR GHOSH (BJP)

65. NABAGRAM – DILIP SAHA (BJP)

66. KHARGRAM – MITALI MAL (BJP)

67. BURWAN – SUKHEN KUMAR BAGDI (BJP)

68. KANDI – GARGI DAS GHOSH (BJP)

69. BHARATPUR – MUSTAFIJUR RAHAMAN (Trinamool Congress)

70. REJINAGAR -- HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)

71. BELDANGA – BHARAT KUMAR JHAWAR (BJP)

72. BAHARAMPUR – SUBRATA MAITRA (BJP)

73. HARIHARPARA – NIAMOT SHEIKH (Trinamool Congress)

74. NOWDA -- HUMAYUN KABIR (Aam Janata Unnayan Party)

75. DOMKAL -- MD. MOSTAFIJUR RAHAMAN (CPIM)

76. JALANGI – BABAR ALI (Trinamool Congress)

77. KARIMPUR – SAMARENDRANATH GHOSH (BJP)

78. TEHATTA – SUBRATA KABIRAJ (BJP)

79. PALASHIPARA – RUKBANUR RAHMAN (Trinamool Congress)

80. KALIGANJ – ALIFA AHMED (Trinamool Congress)

81. NAKASHIPARA – SANTANU DEY (BJP)

82. CHAPRA – JEBER SEKH (Trinamool Congress)

83. KRISHNANAGAR UTTAR – TARAK NATH CHATTERJEE (BJP)

84. NABADWIP – SRUTISEKHAR GOSWAMI (BJP)

85. KRISHNANAGAR DAKSHIN – SADHAN GHOSH (BJP)

86. SANTIPUR – SWAPAN KUMAR DAS (BJP)

87. RANAGHAT UTTAR PASCHIM – PARTHA SARATHI CHATTERJEE (BJP)

88. KRISHNAGANJ – SUKANTA BISWAS (BJP)

89. RANAGHAT UTTAR PURBA – ASHIM BISWAS (BJP)

90. RANAGHAT DAKSHIN – ASHIM KUMAR BISWAS (BJP)

91. CHAKDAHA – BANKIM CHANDRA GHOSH (BJP)

92. KALYANI – ANUPAM BISWAS (BJP)

93. HARINGHATA – ASIM KUMAR SARKAR (BJP)

94. BAGDA – SOMA THAKUR (BJP)

95. BANGAON UTTAR – ASHOK KIRTANIA (BJP)

96. BANGAON DAKSHIN – SWAPAN MAJUMDER (BJP)

97. GAIGHATA – SUBRATA THAKUR (BJP)

98. SWARUPNAGAR – BINA MONDAL (Trinamool Congress)

99. BADURIA – BURHANUL MUKADDIM (Trinamool Congress)

100. HABRA – DEBDAS MONDAL (BJP)

101. ASHOKNAGAR – DR. SUMAY HIRA (BJP)

102. AMDANGA – MOHAMMAD KASEM SIDDIQUE (Trinamool Congress)

103. BIJPUR – SUDIPTA DAS (BJP)

104. NAIHATI – SUMITRO CHATTERJEE (BJP)

105. BHATPARA – PAWAN KUMAR SINGH (BJP)

106. JAGATDAL – DR. RAJESH KUMAR (BJP)

107. NOAPARA – ARJUN SINGH (BJP)

108. BARRACKPUR – KAUSTUV BAGCHI (BJP)

109. KHARDAHA – KALYAN CHAKRABORTI (BJP)

110. DUM DUM UTTAR – SOURAV SIKDAR (BJP)

111. PANIHATI – RATNA DEBNATH (BJP)

112. KAMARHATI – MADAN MITRA (Trinamool Congress)

113. BARANAGAR – SAJAL GHOSH (BJP)

114. DUM DUM – ARIJIT BAKSHI (BJP)

115. RAJARHAT NEW TOWN -- TAPAS CHATTERJEE (Trinamool Congress)

116. BIDHANNAGAR – SHARADWAT MUKHERJEE (BJP)

117. RAJARHAT GOPALPUR – TARUNJYOTI TEWARI (BJP)

118. MADHYAMGRAM – RATHIN GHOSH (Trinamool Congress)

119. BARASAT – SANKAR CHATTERJEE (BJP)

120. DEGANGA – ANISUR RAHAMAN BIDESH (Trinamool Congress)

121. HAROA – ABDUL MATIN MUHAMMAD (Trinamool Congress)

122. MINAKHAN – USHA RANI MONDAL (Trinamool Congress)

123. SANDESHKHALI – SANAT SARDAR (BJP)

124. BASIRHAT DAKSHIN – SURAJIT MITRA (Trinamool Congress)

125. BASIRHAT UTTAR – MD. TAUSEFFUR RAHMAN (Trinamool Congress)

126. HINGALGANJ – REKHA PATRA (BJP)

127. GOSABA – BIKARNA NASKAR (BJP)

128. BASANTI – NILIMA MISTRY BISHAL (Trinamool Congress)

129. KULTALI – GANESH CHANDRA MONDAL (Trinamool Congress)

130. PATHARPRATIMA – SAMIR KUMAR JANA (Trinamool Congress)

131. KAKDWIP – DIPANKAR JANA (BJP)

132. SAGAR – SUMANTA MANDAL (BJP)

133. KULPI – BARNALI DHARA (Trinamool Congress)

134. RAIDIGHI – TAPAS MONDAL (Trinamool Congress)

135. MANDIRBAZAR – JOYDEB HALDER (Trinamool Congress)

136. JAYNAGAR – BISWANATH DAS (Trinamool Congress)

137. BARUIPUR PURBA -- BIVAS SARDAR (Trinamool Congress)

138. CANNING PASCHIM – PARESH RAM DAS (Trinamool Congress)

139. CANNING PURBA – MD BAHARUL ISLAM (Trinamool Congress)

140. BARUIPUR PASCHIM – BIMAN BANERJEE (Trinamool Congress)

141. MAGRAHAT PURBA – SARMISTHA PURKAIT (Trinamool Congress)

142. MAGRAHAT PASCHIM – MD. SAMIM AHAMED MOLLA (Trinamool Congress)

143. DIAMOND HARBOUR – PANNA LAL HALDER (Trinamool Congress)

145. SATGACHHIA – AGNISWAR NASKAR (BJP)

146. BISHNUPUR – DILIP MONDAL (Trinamool Congress)

147. SONARPUR DAKSHIN – RUPA GANGULY (BJP)

148. BHANGAR -- NAWSAD SIDDIQUI (All India Secular Front)

149. KASBA – AHMED JAVED KHAN (Trinamool Congress)

150. JADAVPUR – SARBORI MUKHERJEE (BJP)

151. SONARPUR UTTAR – DEBASISH DHAR (BJP)

152. TOLLYGANJ – PAPIA ADHIKARY (BJP)

153. BEHALA PURBA – SANKAR SIKDER (BJP)

154. BEHALA PASCHIM – DR. INDRANIL KHAN (BJP)

155. MAHESHTALA – SUBHASIS DAS (Trinamool Congress)

156. BUDGE BUDGE – ASHOK KUMAR DEB (Trinamool Congress)

157. METIABURUZ – ABDUL KHALEQUE MOLLA (Trinamool Congress)

158. KOLKATA PORT – FIRHAD HAKIM (Trinamool Congress)

159. BHABANIPUR – ADHIKARI SUVENDU (BJP)

160. RASHBEHARI – DASGUPTA SWAPAN (BJP)

161. BALLYGUNGE – SOBHANDEB CHATTOPADHYAY (Trinamool Congress)

162. CHOWRANGEE – BANDYOPADHYAY NAYNA (Trinamool Congress)

163. ENTALLY – SANDIPAN SAHA (Trinamool Congress)

164. BELEGHATA – KUNAL KUMAR GHOSH (Trinamool Congress)

165. JORASANKO – VIJAY OJHA (BJP)

166. SHYAMPUKUR – PURNIMA CHAKRABORTY (BJP)

167. MANIKTALA – TAPAS ROY (BJP)

168. KASHIPUR-BELGACHHIA – RITESH TIWARI (BJP)

169. BALLY – SANJAY KUMAR SINGH (BJP)

170. HOWRAH UTTAR – UMESH RAI (BJP)

171. HOWRAH MADHYA – ARUP ROY (Trinamool Congress)

172. SHIBPUR – RUDRANIL GHOSH (BJP)

173. HOWRAH DAKSHIN – NANDITA CHOWDHURY (Trinamool Congress)

174. SANKRAIL – PRIYA PAUL (Trinamool Congress)

175. PANCHLA – GULSAN MULLICK (Trinamool Congress)

176. ULUBERIA PURBA – RITABRATA BANERJEE (Trinamool Congress)

177. ULUBERIA UTTAR – CHIRAN BERA (BJP)

178. ULUBERIA DAKSHIN – PULAK ROY (Trinamool Congress)

179. SHYAMPUR – DR. HIRANMOY CHATTOPADHYAYA (BJP)

180. BAGNAN – ARUNAVA SEN (Trinamool Congress)

181. AMTA – AMIT SAMANTA (BJP)

182. UDAYNARAYANPUR – SAMIR KUMAR PANJA (Trinamool Congress)

183. JAGATBALLAVPUR – ANUPAM GHOSH (BJP)

184. DOMJUR – TAPAS MAITY (Trinamool Congress)

185. UTTARPARA – DIPANJAN CHAKRABORTY (BJP)

186. SREERAMPUR – BHASKAR BHATTACHARYA (BJP)

187. CHAMPDANI – DILIP SINGH (BJP)

188. SINGUR – ARUP KUMAR DAS (BJP)

189. CHANDANNAGAR – DEEPANJAN KUMAR GUHA (BJP)

190. CHUNCHURA – SUBIR NAG (BJP)

191. BALAGARH – SUMANA SARKAR (BJP)

192. PANDUA – TUSAR KUMAR MAJUMDAR (BJP)

193. SAPTAGRAM – SWARAJ GHOSH (BJP)

194. CHANDITALA – SWATI KHANDOKER (Trinamool Congress)

195. JANGIPARA – PROSENJIT BAG (BJP)

196. HARIPAL – MADHUMITA GHOSH (BJP)

197. DHANEKHALI – ASIMA PATRA (Trinamool Congress)

198. TARAKESWAR – SANTU PAN (BJP)

199. PURSURAH – BIMAN GHOSH (BJP)

200. ARAMBAG – BAG HEMANTA (BJP)

201. GOGHAT – PRASANTA DIGAR (BJP)

202. KHANAKUL – SUSANTA GHOSH (BJP)

203. TAMLUK – HARE KRISHNA BERA (BJP)

204. PANSKURA PURBA – SUBRATA MAITY (BJP)

205. PANSKURA PASCHIM – SINTU SENAPATI (BJP)

206. MOYNA – ASHOKE DINDA (BJP)

207. NANDAKUMAR – KHANRA NIRMAL (BJP)

208. MAHISADAL – SUBHAS CHANDRA PANJA (BJP)

209. HALDIA – PRADIP KUMAR BIJALI (BJP)

210. NANDIGRAM – ADHIKARI SUVENDU (BJP)

211. CHANDIPUR – PIJUSH KANTI DAS (BJP)

212. PATASHPUR – TAPAN MAITY (BJP)

213. KANTHI UTTAR – SUMITA SINHA (BJP)

214. BHAGABANPUR – SANTANU PRAMANIK (BJP)

215. KHEJURI – SUBRATA PAIK (BJP)

216. KANTHI DAKSHIN – ARUP KUMAR DAS (BJP)

217. RAMNAGAR – DR. CHANDRA SEKHAR MONDAL (BJP)

218. EGRA – ADHIKARI DIBYENDU (BJP)

219. DANTAN – AJIT KUMAR JANA (BJP)

220. NAYAGRAM – AMIYA KISKU (BJP)

221. GOPIBALLAVPUR – RAJESH MAHATA (BJP)

222. JHARGRAM – LAKSHMI KANTA SAU (BJP)

223. KESHIARY – BHADRA HEMRAM (BJP)

224. KHARAGPUR SADAR – DILIP GHOSH (BJP)

225. NARAYANGARH – GIRI RAMAPRASAD (BJP)

226. SABANG – AMAL KUMAR PANDA (BJP)

227. PINGLA – SWAGATA MANNA (BJP)

228. KHARAGPUR – DINEN ROY (Trinamool Congress)

229. DEBRA – SUBHASHIS OM (BJP)

230. DASPUR – TAPAN KUMAR DUTTA (BJP)

231. GHATAL – SITAL KAPAT (BJP)

232. CHANDRAKONA – SUKANTA DOLUI (BJP)

233. GARBETA – PRADIP LODHA (BJP)

234. SALBONI – BIMAN MAHATA (BJP)

235. KESHPUR – SEULI SAHA (Trinamool Congress)

236. MEDINIPUR – SANKAR KUMAR GUCHHAIT (BJP)

237. BINPUR – DR. PRANAT TUDU (BJP)

238. BANDWAN – LABSEN BASKEY (BJP)

239. BALARAMPUR – JALADHAR MAHATO (BJP)

240. BAGHMUNDI – RAHIDAS MAHATO (BJP)

241. JOYPUR – BISWAJIT MAHATO (BJP)

242. PURULIA – SUDIP KUMAR MUKHERJEE (BJP)

243. MANBAZAR – MAYNA MURMU (BJP)

244. KASHIPUR – KAMALA KANTA HANSDA (BJP)

245. PARA – NADIAR CHAND BOURI (BJP)

246. RAGHUNATHPUR – MAMONI BAURI (BJP)

247. SALTORA – CHANDANA BAURI (BJP)

248. CHHATNA – SATYANARAYAN MUKHOPADHYAY (BJP)

249. RANIBANDH – KSHUDIRAM TUDU (BJP)

250. RAIPUR – KSHETRAMOHAN HANSDA (BJP)

251. TALDANGRA – SOUVIK PATRA (BJP)

252. BANKURA – NILADRI SEKHAR DANA (BJP)

253. BARJORA – BILLESWAR SINHA (BJP)

254. ONDA – AMARNATH SHAKHA (BJP)

255. BISHNUPUR – SHUKLA CHATTERJEE (BJP)

256. KATULPUR – LAKSHMI KANTA MAJUMDAR (BJP)

257. INDUS – NIRMAL KUMAR DHARA (BJP)

258. SONAMUKHI – DIBAKAR GHARAMI (BJP)

259. KHANDAGHOSH – NABIN CHANDRA BAG (Trinamool Congress)

260. BARDHAMAN DAKSHIN – MOUMITA BISWAS MISRA (BJP)

261. RAINA – SUBHASH PATRA (BJP)

262. JAMALPUR – ARUN HALDER (BJP)

263. MONTESWAR – SAIKAT PANJA (BJP)

264. KALNA – SIDDHARTHA MAJUMDAR (BJP)

265. MEMARI – MANAB GUHA (BJP)

266. BARDHAMAN UTTAR – NISITH KUMAR MALIK (Trinamool Congress)

267. BHATAR – KARFA SOUMEN (BJP)

268. PURBASTHALI DAKSHIN – PRAN KRISHNA TAPADAR (BJP)

269. PURBASTHALI UTTAR – GOPAL CHATTOPADHYAY (BJP)

270. KATWA – KRISHNA GHOSH (BJP)

271. KETUGRAM – ANADI GHOSH (BJP)

272. MANGALKOT – SHISHIR GHOSH (BJP)

273. AUSGRAM – KALITA MAJI (BJP)

274. GALSI – RAJU PATRA (BJP)

275. PANDABESWAR – JITENDRA KUMAR TEWARI (BJP)

276. DURGAPUR PURBA – CHANDRA SEKHAR BANERJEE (BJP)

277. DURGAPUR PASCHIM – LAKSHMAN CHANDRA GHORUI (BJP)

278. RANIGANJ – PARTHA GHOSH (BJP)

279. JAMURIA – DR. BIJAN MUKHERJEE (BJP)

280. ASANSOL DAKSHIN – AGNIMITRA PAUL (BJP)

281. ASANSOL UTTAR – KRISHNENDU MUKHERJEE (BJP)

282. KULTI – AJAY KUMAR PODDAR (BJP)

283. BARABANI – ARIJIT ROY (BJP)

284. DUBRAJPUR – ANUP KUMAR SAHA (BJP)

285. SURI – JAGANNATH CHATTOPADHYAY (BJP)

286. BOLPUR – CHANDRANATH SINHA (Trinamool Congress)

287. NANOOR – BIDHAN CHANDRA MAJHI (Trinamool Congress)

288. LABPUR – DEBASIS OJHA (BJP)

289. SAINTHIA – KRISHNA KANTA SAHA (BJP)

290. MAYURESWAR – DUDH KUMAR MONDAL (BJP)

291. RAMPURHAT – DHRUBA SAHA (BJP)

292. HANSAN – FAYEZUL HAQUE (Trinamool Congress)

293. NALHATI – RAJENDRA PRASAD SINGH (Trinamool Congress)

294. MURARAI – DR. MOSARRAF HOSSAIN (Trinamool Congress)

--IANS

sch/khz

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