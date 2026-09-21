क्रिकेट नहीं खूनी खेल! जब वेस्टइंडीज के खौफ से कांप उठी थी टीम इंडिया, 5 बल्लेबाज पहुंचे थे अस्पताल! X

NewsGram Hindi NewsGram Hindi

क्रिकेट नहीं खूनी खेल! जब वेस्टइंडीज के खौफ से कांप उठी थी टीम इंडिया, 5 बल्लेबाज पहुंचे थे अस्पताल!

भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली जानी है। इसके बाद दोनों टीमें 5 T20 मैचों की सीरीज खेलने मैदान पर उतरेंगी। यह वनडे सीरीज 27 सितंबर 2026 से शुरू होगी। वहीं, इस सीरीज का दूसरा मुकाबला 30 सितंबर को होगा और आखिरी मैच 3 अक्टूबर को खेला जाएगा। जबकि टी20 मैच 6 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच खेले जाएंगे। इस मौके पर आज हम आपको इंडिया बनाम वेस्टइंडीज साल 1976 में खेले गए एक मैच का किस्सा सुनाने जा रहे हैं, जिसमें वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाजों ने भारतीय टीम के 5 खिलाड़ियों को अस्पताल भेज दिया था। आइए जानें पूरा मामला।