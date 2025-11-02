Prashant Kishore mike pe bolte huye
प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि चुनाव में पार्टी की जीत ऐतिहासिक या फिर बेहद सीमित हो सकती है।Wikimedia Commons
प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास भरा दावा, “ या तो 150 या 10 से कम सीटें होगी हासिल”

प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में जीत को लेकर या दावा किया है कि या तो उनकी जीत ऐतिहासिक रहेगी या बेहद सीमित!
  1. जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर एक आत्मविश्वास से भरा ज़वाब दिया है।

  2. प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि चुनाव में पार्टी की जीत ऐतिहासिक या फिर बेहद सीमित हो सकती है।

  3. प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव में उन्हें या तो 150 से अधिक या 10 से कम सीटें हासिल हो सकती है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आत्मविश्वास में आए जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर, पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर किया यह दावा!

बिहार चुनाव: बिहार में इस समय प्रत्येक दल के बीच में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को जीतने की होड़ लगी हुई है। विपक्ष दल एक दूसरे पर शब्दों के कड़े प्रहार करते रहते हैं तो कोई पार्टी का नेता बिहार में जीत को लेकर बड़े-बड़े बयान देता नजर आता है। ‌ हाल ही में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor) ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर मीडिया में एक बड़ा दावा किया है। ‌

