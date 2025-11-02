प्रशांत किशोर का आत्मविश्वास भरा दावा, “ या तो 150 या 10 से कम सीटें होगी हासिल”

Summary

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया में बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर एक आत्मविश्वास से भरा ज़वाब दिया है। प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि चुनाव में पार्टी की जीत ऐतिहासिक या फिर बेहद सीमित हो सकती है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि चुनाव में उन्हें या तो 150 से अधिक या 10 से कम सीटें हासिल हो सकती है।

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आत्मविश्वास में आए जन सुराज संस्थापक प्रशांत किशोर, पार्टी की ऐतिहासिक जीत को लेकर किया यह दावा!

बिहार चुनाव: बिहार में इस समय प्रत्येक दल के बीच में राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 को जीतने की होड़ लगी हुई है। विपक्ष दल एक दूसरे पर शब्दों के कड़े प्रहार करते रहते हैं तो कोई पार्टी का नेता बिहार में जीत को लेकर बड़े-बड़े बयान देता नजर आता है। ‌ हाल ही में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ( Prashant Kishor) ने विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत को लेकर मीडिया में एक बड़ा दावा किया है। ‌