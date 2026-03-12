जब इंदिरा गांधी की आवाज बनकर ठग लिए गए SBI से 60 लाख! नागरवाला केस का अनसुलझा रहस्य

साल 2018 में एक फिल्म आई थी 'रेड', अजय देवगन मुख्य किरदार में थे और वो एक इनकम टैक्स अधिकारी की भूमिका में थे। फिल्म में उनका नाम अमय पटनायक था। इस फिल्म में एक दृश्य है जहाँ अमय पटनायक और इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) के बीच टेलीफोन पर संवाद होता है। इंदिरा गाँधी पटनायक से रेड रोकने की बात करती हैं। इसके जवाब में पटनायक कहते हैं कि वो रेड रोक देंगे लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से एक लिखित आदेश उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि टेलीफोन की दूसरी ओर खुद पीएम बात कर रही हैं या कोई और।