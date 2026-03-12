In the image a collage of three images is shown with in one image police is taking a person in 2nd image SBI board is shown and in third image Indira Gandhi is shown
24 मई 1971 को इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) की आवाज निकालकर SBI से 60 लाख की ठगी हुई थी। X
जब इंदिरा गांधी की आवाज बनकर ठग लिए गए SBI से 60 लाख! नागरवाला केस का अनसुलझा रहस्य

क्या आप सोच सकते हैं, असलियत में कोई इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) की आवाज निकाल ले और 60 लाख रुपए ठग ले। जी हाँ, ऐसा हुआ है।
साल 2018 में एक फिल्म आई थी 'रेड', अजय देवगन मुख्य किरदार में थे और वो एक इनकम टैक्स अधिकारी की भूमिका में थे। फिल्म में उनका नाम अमय पटनायक था। इस फिल्म में एक दृश्य है जहाँ अमय पटनायक और इंदिरा गाँधी (Indira Gandhi) के बीच टेलीफोन पर संवाद होता है। इंदिरा गाँधी पटनायक से रेड रोकने की बात करती हैं। इसके जवाब में पटनायक कहते हैं कि वो रेड रोक देंगे लेकिन इसके लिए सरकार की तरफ से एक लिखित आदेश उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि उन्हें यह नहीं पता कि टेलीफोन की दूसरी ओर खुद पीएम बात कर रही हैं या कोई और।

